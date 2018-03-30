真生病还是懒?澳大利亚人每年累计请病假9000万天

据澳洲网报道，澳大利亚人每年要请多少天的病假吗？根据近日的调查显示，澳人每年请病假的天数累计高达9000万天，并因此造成了数十亿元（澳元，下同）的经济损失。
“报道称，“请病假”近些年在澳洲越来越“流行”，据统计，澳人每年总共要请9000万天病假，并造成341亿元的经济损失。福利专家罗布森（Terry Robson）认为，“请病假”之所以如此的“流行”，是因为企业未能掌握员工不上班的正当理由。
他表示，过度和长时间的工作压力会导致倦怠。而科技和移动设备侵蚀了工作与个人生活之间的界限，使“永远在线”的职场文化更为恶化。同时，罗布森也认为，心理疾病是导致员工缺勤的最大原因之一。
罗布森认为工作满意度低可能导致心理健康问题。据全澳心理健康和福利调查（National Survey of Mental Health and Wellbeing）显示，大约有45%年龄在16-85岁之间的澳人在一生中会经历高发的心理障碍问题，如抑郁、焦虑或滥用药物。
普莱诺（Catherine Plano）就是一位经历过心理疾病困扰的澳洲工作者。由于巨大的工作压力，普莱诺经常会感觉到恐惧。比如，她在纽约乘坐火车时，突然感觉到火车仿佛正在陷落。而她的表现是无法呼吸，双手麻木，而双腿也失去了所有的感觉。
这种心理障碍持续了6个月，在此期间普莱诺甚至无法离开自己的家。“这可能是我一生中最黑暗的时期之一。我非常沮丧，不想离开家或我的丈夫。我会在半夜遭到恐惧的袭击，只能在地板上爬行。我真的害怕在公共场合发作，这非常耻辱，而且让你无法动弹。”
WellBeing GROW的总经理亨特（Charles Hunter）表示，“请病假”问题可能会带来灾难性后果。他说；“员工不来上班，会产生一种影响。这会让其他员工的工作效率下降，并对员工士气和职场文化产生负面影响。”
同时，他也认为，对于许多公司而言，心理健康问题显然是它们未能解决的问题。他说：“许多企业实际上不知道如何解决职场上的心理健康问题。我对话过的许多管理者并不真正了解如何正确处理心理健康问题，也不知道如何与有需要的团队成员或同事进行对话。”
专家建议员工请病假无需理由
国家心理卫生专员（National Mental Health Commissioner）兼商人卜格登（Lucy Brogden）还建议，员工应该被允许在不向老板说明理由的情况下请病假，去解决职场的心理健康问题。
她说：“我希望人们能够休病假而不必说为什么。食物中毒、偏头痛（等原因）往往成为掩盖心理健康原因的借口。员工在准备好之前可以不必披露请病假的原因。如果他们为此感到担心，可能会不利于他们的康复。”她建议，员工应该被允许请2、3天的无理由病假。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost