白宫集结鹰派 防长马蒂斯去留将成风向标？

英国《金融时报》网站3月25日刊登题为《“美国优先”式世界逐步浮现》的文章称，特朗普政府根本不会保持美国外交政策的延续性，而是决心要扰乱美国创造的世界秩序。
文章称，任命鹰派中的鹰派约翰·博尔顿为总统国家安全事务助理标志着特朗普总统进化史中令人极其不安的一个阶段。超过15年来，他一直主张美国应当带头推动伊朗的政权更迭。中东爆发另一场战争的风险现在切实存在。
文章称，特朗普总统的经济顾问拉里·库德洛支持上周公布的对中国进口商品征收600亿美元关税。库德洛取代了反对单边保护主义的加里·科恩。
文章称，美国总统现在拥有一个支持他好战本能的团队。现在只剩下一个温和的声音，国防部长詹姆斯·马蒂斯。他的继续留任变得无比重要。
文章称，最令人担忧的是，特朗普可能不会再听到反对他的建议。离职的前总统国家安全事务助理赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特尽管有种种缺点，却充当了政府各部门不同意见的中间人。这意味着告诉特朗普他不想听到的东西。前国务卿雷克斯·蒂勒森也曾设法就特朗普某些最鹰派的冲动提供平衡的声音，特别是伊朗问题。约翰·博尔顿或迈克·蓬佩奥都不相信诚实的中间人这个角色。两人都发自内心地反对伊朗核协议。博尔顿尤其是知道如何压制反对意见的老手。
文章认为，宣告自由主义的世界秩序终结还为时过早。但是，眼下美国由这样一批人物管理，他们蔑视支撑自由主义秩序的种种原则。博尔顿对维持这种世界秩序必不可少的机构——比如联合国——抱轻蔑态度。
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