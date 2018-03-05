中国将招募“平民”航天员

境外媒体称，全国政协委员、中国载人航天工程办公室副主任、航天员杨利伟说，中国的第三批航天员将包括来自工业部门、科研院所和大学的新成员。他们将参与建造中国独立的空间站并在空间站上工作。
据美联社3月4日报道，2003年成为中国第一位进入太空的航天员的杨利伟3日告诉记者，新选拔的航天员中除了驾驶员外，还将包括维护工程师和载荷专家。
报道称，中国在20世纪90年代末选拔了14名航天员，随后又选拔了7名，其中包括两名女性。总计有11名航天员在6次飞行任务中被送入太空。中国的空间站计划于2022年左右建成。
另据香港《明报》3月4日报道，3日下午，本届两会首场“委员通道”正式开启。包括中国首名航天员、中国载人航天工程办公室副主任杨利伟，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长潘建伟在内的11位委员接受媒体访问。
杨利伟表示，2018年将会选拔第三批航天员，与以往不同的是，此次航天员选拔数量将更多，范围也将更广，由以往的驾驶员为主拓展至飞行工程师和载荷专家，招收单位包括大学或科研院所等社会相关单位。
潘建伟则指，2017年“墨子号”成功完成科研任务，“京沪干线”全线开通，通过后续5到10年努力，将能构建一个天地一体化量子保密通信网络，保护千家万户的通信安全。他还表示，希望能够把全国相应的科技力量集中在一起，通过协同创新，非常有信心能够继续领跑世界。
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