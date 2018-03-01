印度前财长儿子被捕 被指遭到莫迪“宿怨报复”

据英国路透社2月28日报道，印度联邦警察2月28日逮捕了印度前财政部长P•奇丹巴拉姆的儿子，但并未透露对他的指控是什么。据报道，联邦警察一直在调查奇丹巴拉姆的儿子涉嫌存在刑事不当行为。
印度中央调查局发言人阿比谢克•达亚尔表示，库尔提•奇丹巴拉是在印度南部城市钦奈的机场被拘捕的，他将于晚些时候出庭。逮捕他的理由将在法庭上公布。
据报道，现年72岁的P•奇丹巴拉姆曾在印度国大党的执政的2004年至2008年以及2012年至2014年间担任过两任财政部长，直至国大党在2014年5月份被莫迪领导的印度人民党在大选中击败。他一直是现任总理纳伦德拉•莫迪和现任财政部长：阿伦•贾特里的批评者。
国大党发言人塞杰瓦拉（Randeep Singh Surjewala）在社交网站推特上称，莫迪政府正在继续对奇丹巴拉姆进行“宿怨报复”。他还说，逮捕其儿子是一种用来掩盖“诈骗和巨大腐败”的分散注意力的手段。
2017年5月，印度警方曾对P•奇丹巴拉姆及其儿子的住处进行突击搜查，此举也是莫迪政府对外国投资提案获批准一事进行调查的一部分。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost