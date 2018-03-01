白宫敲定新“空军一号”合同：兑现特朗普节省10亿美元承诺

美国《大众机械》月刊网站2月28日发表题为《特朗普与波音公司签署39亿美元“空军一号”专机生产协议》的报道称，特朗普总统和波音公司达成了一项生产两架新“空军一号”飞机的“非正式”协议，新飞机将在波音747-8机型上加以改进。预计造价为39亿美元的新飞机旨在替代现在的波音747“空军一号”飞机，老“空军一号”自老布什总统时代就开始服役了。
白宫方面称赞这一协议成功实现了特朗普将“空军一号”飞机的成本降低10亿美元以上的竞选承诺。
2016年12月，特朗普曾在推特上说，“空军一号”飞机的成本已经增长到超过40亿美元，但白宫和波音公司现在表示，当时的预计造价实际上超过50亿美元。一位白宫官员对福克斯新闻频道说，总统“在2016年得到了错误的信息”。
白宫在2017年9月提出了一项削减成本的措施，即去除“空军一号”的空中加油能力。尽管总统的出行并不需要在空中加油，但这一功能旨在让总统在国家紧急状态时能在空中办公数天甚至数周。不过，国会对于去掉“空军一号”的空中加油功能表达了担忧。
特朗普总统说，他希望新的“空军一号”飞机能在2021年投入使用。考虑到“空军一号”的各种需求——包括大量的安全通信系统、大型会议室、防电磁脉冲的加强型电子设备，还有其他防御能力——认为空军在3年时间里能完成波音747的改进和测试似乎是乐观的估计。
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