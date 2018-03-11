特斯拉CEO连发5推撩特朗普:中国居然这样待我

美媒分析，马斯克的牢骚很有可能是因为他在中国建厂的计划推进得不顺利。
当地时间8日，特斯拉首席执行官马斯克连发5条推文，向“推特治国”的特朗普“告状”，称中国的汽车贸易政策不够公平。据美媒分析，马斯克的牢骚很有可能是因为他在中国建厂的计划推进得不顺利。
“你认为美国和中国应该为汽车设立公平和平等的规定吗？这意味着同样的进口关税、所有权限制和其他要素。”由这条推文开始，马斯克向特朗普进行一系列喊话。他说，他“通常反对进口关税，然而目前的规定让情况变得非常困难，这就如同穿着铅鞋参加奥运会比赛”。马斯克称，他曾向奥巴马政府提出该问题，因为“想要一个公平结果”。
美国彭博社9日报道称，知情人士透露，此事的起因是特斯拉尚未就在上海拟建工厂的所有权结构与中方达成一致意见。马斯克一直寻求在中国建厂，去年11月，他表示希望该厂能在3年内投产。然而，特斯拉与中国相关部门至今尚未宣布达成协议。马斯克8日抱怨道，美国车企在中国设厂不被允许拥有超过50%的产权，“但在美国有5家100%产权归中国所有的电动汽车公司”。他还说，美国汽车“进入中国要缴纳25%的关税，但中国汽车到美国仅缴纳2.5%（的关税），10比1”。
美国有线电视新闻网（CNN）援引彼得森国际经济研究所贸易专家、高级研究员玛丽·洛夫里的观点称，特斯拉很有可能在建厂谈判中不同意与中方建立合资企业，因为该公司认为自己“拥有宝贵的知识产权”，而中国对提高其电动汽车技术“极感兴趣”。
英国路透社报道称，作为世界上最大的汽车市场，中国要求在华投资的外国车企与其本国车企设立所有权各占50%的合资企业，不允许前者在中国设立全资汽车工厂。2016年6月，中国国家发改委表示中国正计划取消50%的所有权上限，去年中国宣布将逐步降低汽车进口关税。
洛夫里表示，中美对进口汽车征收关税相差甚远与中国加入世界贸易组织有关，当时中国与美国达成协议：中国将继续向美国汽车征收高关税并降低对大豆等其他产品的进口关税。
“马斯克是在‘投饵引诱’特朗普就特斯拉在华设厂事宜攻击中国。”彭博社评论称，这是马斯克通过推特发起的“一场小游说”，而特朗普果然“上钩”。8日，特朗普在白宫引述马斯克推文的内容说，美国汽车企业没有受到全世界各国贸易规则的公平对待，“这种状况必须改变”。
而马斯克本人在8日晚些时候却软化了对中国的态度。“需要明确的是，我认为（得到）对所有人都公平的结果是相当有可能的。中国已经表现出开放其市场的意愿，我相信他们将会做正确的事情。”他在推特上说。
不少美媒还提到，马斯克与特朗普的关系“不稳定”。特朗普宣布退出《巴黎协定》后，马斯克退出白宫两个顾问委员会。不过上月，特朗普发推祝贺马斯克的太空探索技术公司成功发射火箭。
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