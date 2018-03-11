从新加坡入手，Grab宣布进军东南亚共享单车市场

正如很多人预期的那样，Uber在东南亚的竞争对手Grab将在新加坡推出共享单车服务。
GrabCycle Beta将会提供一系列服务，包括oBike、GBikes和Anywheel等共享单车服务以及电动滑板车租赁服务Popscoot，其中Grab还是oBike的投资人。这个项目最早是在Grab的“创新机构”GrabVentures旗下推出的，该机构专注于出租车之外的垂直领域，例如支付和交通运输等。
由于无桩单车的使用难度更低，它的用户群体也更广，但是它也在中国地区带来了大规模的“乱停乱放”问题，因而受到了很多批判。Grab计划通过和新加坡度假小岛Sentosa合作来解决这个问题，后者会提供特定的自行车停放场所。目前Grab还打算寻找其他合伙人来解决自行车的停放问题。
“在新加坡，大约有五分之一的车辆出行里程少于3公里。因此我们完全可以将这部分出行用共享单车来代替，从而实现新加坡减少汽车数量的目标。”Grab在新闻中表示。
Grab从一开始就采用了市场化的模式，这就避免了当初滴滴出行在投资共享单车公司Ofo时遇到的问题。随着共享单车需求的上升，Ofo发现自己已经有能力对滴滴造成潜在的威胁了。为了对抗这家年轻的公司，滴滴出行不得不推出了自己的共享单车服务。
在东南亚地区，Grab的服务最早是在新加坡地区运行的，也就是这家公司的总部所在，但公司的发言人曾确认，Grab也有可能会进军东南亚地区的其他市场。如今Grab的核心服务已经出现在了东南亚的八个国家，其应用下载量达8600万，旗下共有260万名驾驶员。
据外媒报道，有传闻称Grab可能会用自己的股权去收购Uber在东南亚地区的业务。如此一来，它就会成为东南亚地区（印尼除外）在该领域里的霸主，而印尼地区的共乘巨头则是Go-Jek。
Uber已经进入了美国的共享单车领域，但该服务还没有进入东南亚地区。
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