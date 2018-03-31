新加坡，绝不能让Uber跑了！

新加坡上个星期最热门的新闻就是两家网约车公司的合并案。美国的Uber将其东南亚业务全部卖给新加坡本土的Grab，换取Grab公司的27.5%的股份。
Uber这一招让新加坡民众目瞪口呆，原来Uber之前摆开架势和Grab竞争，到头来是卖了个好价钱，赚到钵满盘满，然后就想一走了之？
Uber赚了多少?
Grab目前的市值是60亿美元，Uber拥有其27.5%的股份，这些股份的市价为16.5亿美元。
而据报道，Uber这几年在新加坡每年投入不过2亿美元，如今换取市值16.5亿美元的股权，让Grab去做东南亚市场，自己往后只需收取盈利或者资本增值，这么好的生意，真的打着灯笼也找不到。
新加坡民众不满了！
新加坡两家网约公司Uber（优步）和Grab的合并案，引发新加坡民众的高度关注，调查发现，近四分之三的民众认为，政府应该对这起合并案进行检讨或者干脆拒绝其合并。
独立调查公司“黑盒子研究（Blackbox Research）”于3月14日到23日在网上的调查，共收取了1000个15岁及以上的新加坡人的反馈，并在本星期早些时候发布了调查结果。
Grab是在3月26日宣布兼并Uber在东南亚的业务，Uber获得Grab的27.5%的股份，并取得Grab的一席董事席位。
“黑盒子研究”的调查发现，53%的受访者认为，这项兼并案必须加以检讨，19%的受访者认为当局应该拒绝这项兼并案；此外，有13%的受访者赞同这项兼并案，其余的则表示对此没有意见。
此外，超过一半的受访者（55%）认为，兼并案对自己作为消费者来说没有影响，26%的受访者认为，这起购并案对自己来说“好”与“很好”，其余认为兼并案对自己来说“不好”与“很不好”。
调查也发现，超过一半的年龄介于25-34岁的新加坡人，每星期至少使用Uber和Grab一次。这个年龄组也是最多认为兼并案对消费者是不好的。
新加坡政府说话了：Uber先别跑！
星期五，新加坡竞争局表示，当局有“合理的理由”怀疑Grab和Uber的合并违反了竞争法。当局表示，双方的合并将大幅减少本地私召车市场的竞争。
对于Grab收购Uber东南亚业务的决定，竞争局表示并没有事先收到通知，当局在双方公布消息后的第二天（27日）开始着手调查事件。
目前调查仍在进行中，但为了维持市场竞争和有利条件，竞争局向两家公司提出临时措施，建议双方继续在车资、车资政策和产品选择方面保持独立，并且不在新加坡合并业务。双方也不会从对方获取任何机密资料，包括车资、规则、乘客和司机的信息等。Grab还要确保，Uber司机加入Grab平台是出于个人意愿，而不是出于其他附加条件、锁定期限或终止费用的约束。
由于这是竞争局首次向新加坡企业提出临时措施，两家公司可以在决定是否实施这些措施之前表明立场，当局表示在做决定时也会将其纳入考量。而一旦当局颁布这项临时措施，也就意味着措施即刻生效，直到调查结束。
新加坡政府的苦心是否被辜负了？
当初Uber进入新加坡时，毫无疑问地影响了传统出租业的生意，出租车业不断向政府投诉Uber。新加坡一些传统媒体也不断为出租汽车行业鸣冤叫屈。
但是，新加坡政府并没有打压网约车这个新生事物，并没立即展开管制，而是让其在市场上走一段，一方面对初创企业的颠覆性产品给予适当的空间，另一方面也让市场有个选择的余地。
新加坡政府的这一片苦心竟然换来Uber大捞一票跑路，这让小编看起来是情何以堪啊。新加坡政府除了竞争局，未来新加坡政府其他部门将会如何对Uber的行为表态，值得关注。
Grab有话说！
对此，Grab新加坡业务总经理林克捷星期四在博客上写到，所谓这起兼并案对乘客和司机不利，会减少竞争的说法，很奇怪。
他重申，竞争是存在的，例如新加坡本土的汽车分享服务Ryde。此外，除了网约车，乘客还拥有其他交通选项，如通过出租车的应用软件召出租车、街上扬召出租车、汽车共享、地铁和公共巴士。
他说：“更重要的是，这无关竞争，我们拥有一个更大的愿景，就是我们希望建造一个更有效的交通系统，提供更好的服务。”
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