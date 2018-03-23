美阻WTO上诉机构任命新法官 俄媒：特朗普欲毁WTO？

俄媒称，如今，美国总统特朗普有机会收拾世界贸易组织（WTO）。竞选期间他曾表示，作为经验丰富的商人，他喜欢一对一谈判。特朗普承诺修正美国所有双边贸易条约。特朗普对多边谈判和多边协定的适宜性提出了质疑，顺便也质疑了难以保护国家利益的多边国际组织。世贸组织因此被多次提及。
据俄罗斯战略文化基金会网站3月20日报道，3月19日，世贸组织50多个成员代表在新德里参加非正式部长级会议。该会议透露出的信息表明，世贸组织开始有些慌张。原因是华盛顿针对该组织的一些言论。
报道称，美国贸易代表曾在世贸组织发表声明称：“世贸组织有损我国为国家利益行事的能力……世贸组织的纠纷解决机制所享有的权力是世贸组织成员从未打算赋予它的。”况且，美国贸易代表认为，世贸组织上诉机构对中国态度过分温和。
报道称，华盛顿阻止世贸组织上诉机构近期任命新法官，这可能令该组织的工作瘫痪。按照世贸组织规定，上诉机构应有七位法官。若美国方面加以阻碍，到今年年底在任的将仅有三位，到2019年年底时或只剩一位。
报道还称，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多19日接受采访时，就华盛顿的立场表达了自己的看法：“纠纷解决机制是世贸组织的柱石……若不能公正有效地解决争端问题，世贸组织成员将把一切据为己有，这必然导致各成员单方面采取措施和报复对策的危险循环。”
报道称，联合国和世贸组织联合机构国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯在新德里非正式部长级会议发言时称，“纠纷解决机制及其独立上诉职能的损失将令国际经济管理倒退20年”。
耶鲁大学教授雅各布·汉克在美国《政治报》撰文表示：“对欧洲人而言，特朗普进行了恬不知耻的算计，认为美国是世界头号经济体，能够在贸易争端中独自‘压榨出’自己的利益，不用寻求国际仲裁的帮助。特朗普相信，在回归丛林法则的世界中他将是赢家。”
报道称，布鲁塞尔一度认为，特朗普针对世贸组织的激烈言论不过是说说而已。据说华盛顿在尝试加强自己在该组织已然主导的地位。难道美国会不利用世贸组织的上诉机构？难道该机构多数情况下不是做出对美国有利的判决？
据报道，现在欧洲认为，华盛顿摧毁世贸组织纠纷解决机制的尝试将导致世贸组织的消亡。
报道称，欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦表示，似乎到了启动“B计划”的时候。这指的是此前欧盟按“A计划”行事，试图通过与华盛顿谈判维持世贸组织现状。“B计划”的细节未被披露，但显然，欧洲人将试图在没有美国参与的情况下完整保留世贸组织上诉机构。马尔姆斯特伦获得的最有力支持来自法国负责外贸事务的国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳。他表示，纵使特朗普反对，世贸组织也将继续履行上诉仲裁的职能。
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