亚投行“最大受益国”是印度，中国吃亏了吗？

“印度已经成为由中国牵头的亚投行最大的受益者，该行迄今为止承诺提供的资金中，四分之一给了印度。”3月19日，当英国《金融时报》网站登出这样一则消息，一些舆论随之“炸锅”：中印摩擦为何未能阻止印度获取亚投行贷款？既然能从亚投行捞到好处，印度加入“一带一路”倡议的日子也该不远了吧？
亚投行“多边属性”毫无疑问
作为首个由中国倡议设立的多边金融机构，亚投行的名字近年广为人知。2016年1月，亚投行正式开业运营，总部设在北京。成立两年后的今天，据英国《金融时报》网站最新消息，亚投行已经批准了43亿美元的贷款，用于为亚洲各地的基础设施项目提供资金，其中超过10亿美元的资金将用于印度基础设施建设计划。但这家英国媒体也特别提及印中两国关系存在摩擦。
摩擦存在的确不假，但由此引出所谓“中国主导的亚投行在中印关系波折之下为何仍然大笔投资印度”的命题，就有些牵强了。事实上，亚投行过去两年存在的一个重要困扰，就是时常被问起“这是中国的银行吗？”该行官员已多次表示，亚投行是“多边开发机构”。西华师范大学印度研究中心主任龙兴春在接受参考消息网采访时也对此介绍说，亚投行毫无疑问是一个多边机构，中国只是亚投行的发起国，属于其中占有较大股份的一个股东。印度在亚投行的股份虽然没有中国多，但也是股东当中较大的一个。
况且对亚投行而言，无论设立初衷还是运营模式，根本上关注的还是推进国际基础设施建设的投融资活动及项目落地。所以，数据显示印度成为亚投行目前最大受益者，也不值得大惊小怪。
其实，中印领导人过去几年多次会晤，确定中印要构建更加紧密的发展伙伴关系，推动两国各领域合作取得长足发展。中印关系呈现积极发展势头，务实合作走向深入，民间友好交往日益活跃。中方也愿同印方共同努力，将这一良好势头保持下去。摩擦还不足以改变中印合作的大趋势。
印度对“一带一路”采取现实态度
亚投行的缘起近乎与“一带一路”倡议同步，因此也被认为两者之间存在某种联动。此前不乏有观点认为，印度加入亚投行是其接受“一带一路”倡议的前兆。但细究这一问题，其实并不简单。
据龙兴春介绍，从中国方面来讲，亚投行是与“一带一路”相配套的项目，但从国际法角度看，二者是两个不同的事物。而根据布鲁金斯学会印度中心研究员德鲁瓦·贾伊尚卡尔的说法：“新德里方面看到了亚投行和‘一带一路’倡议之间的明显区别——前者是一个拥有董事会、成员和投票权的机构，后者是中国人的一个愿景，他们把各种不同的项目置于该愿景之下。”
龙兴春认为，印度加入亚投行、乃至如今成为最大贷款对象国，并不等于印度会跟“一带一路”发生更多关联，也不能因此来判断印度对“一带一路”的态度。
他说，在看待亚投行方面，印度本身是一个大国，其规模大约相当于10个左右的越南、缅甸这类中等国家；印度自身基础设施比较落后，目前国内也正大力发展基础设施建设。因此，印度成为亚投行最大贷款对象国也是比较自然的，这就像中国以前也曾是世界银行很大的贷款对象国一样。
而在看待“一带一路”方面，龙兴春表示，印度目前不能接受的最重要原因是“一带一路”项目中包含中巴经济走廊。
龙兴春说，印度本身有可能接受“一带一路”，但不可能接受中巴经济走廊。
事实上，印度目前对待“一带一路”的态度日渐现实。虽然不接受“一带一路”这个概念，但对于一些具体的经济合作、技术合作项目，只要有利，印度肯定还是接受。这不仅仅体现在政府层面，印度的企业首先就会接受。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost