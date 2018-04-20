IMF为全球过度举债敲警钟 债务规模高于金融危机时水平

英媒称，国际货币基金组织（IMF）为全球过度举债敲响警钟。它提醒说，全世界164万亿美元的债务规模比10年前金融危机最严重时的水平还要高。
据英国《金融时报》网站4月18日报道，IMF表示，私营和公共部门都迫切需要降低债务水平，以提高全球经济的韧性，并增强在形势恶化时予以应对的能力。
IMF18日在华盛顿春季会议上发布的一份报告中说：“以财政刺激来支撑需求不再是优先事项。”
IMF的财务主管维托尔·加斯帕尔对美国提出特别批评。他说，美国是唯一不打算削减债务的发达国家，其减税举措使公共债务居高不下。
报道称，IMF敦促政策制定者停止“在经济活动已开始加快的情况下提供不必要的刺激”，并呼吁美国“重新调整”其财政政策、增加税收来着手减少债务。
全球债务总额是每年创造的商品和服务价值的两倍以上，达到全球国内生产总值（GDP）的225%，比2009年金融危机顶峰时高出12个百分点。
报道称，IMF担心，随着借款者同时收紧支出，私营部门“突然去杠杆化的过程”会引发又一场金融危机。
“在发生金融危机时，财政状况不佳会加重随之而来的衰退并使其持续时间更长，因为推行反周期财政政策的能力大大受限。”IMF说。
报道称，鉴于全球经济强劲扩张，IMF建议各国（比如美国）停止用减税或增加公共支出的办法来刺激经济增长，而应努力削减公共部门债务负担，以使各国在下一次衰退来临时有更大的回旋余地。
报道称，目前没有迹象表明特朗普政府有意像IMF建议的那样增税，相反，它希望更快的经济增长会带来必要的收入，而IMF和美国财政监察部门认为那种可能性很小。
债务问题并不局限于发达经济体：中等收入国家的举债也在不断攀升，目前超过了上世纪80年代债务危机期间的水平。
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