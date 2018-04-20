星巴克搞反歧视培训 超半数美国门店歇业损失千万

据彭博新闻社网站4月18日报道，星巴克公司去年全球营业收入达到224亿美元。据记者测算，此次闭店培训将导致营业额缩水1670万美元。
星巴克公司准备在5月29日下午，暂时关闭美国境内的直营店，对近17.5万名员工进行培训。去年星巴克9412家美洲地区直营店完成营业收入140亿美元。根据每家直营店的平均营业额推算，此次参加关门培训的8222家美国直营店的年营收规模达到122亿美元。
报道称，据此推算，闭店半天将损失1670万美元。当然，星巴克公司自己并没有把美国门店的营业总额从整个美洲地区的营业收入中剥离出来（星巴克在加拿大和巴西等国也开有分店），所以记者仅仅根据每家门店的平均营业额进行了估算，而全年营收规模参考了截至去年10月1日的2017财年数据。
对于这家咖啡店巨头来说，付出这样的代价（虽然是估算值）还是很值的，毕竟星巴克需要在美国国内市场（也是星巴克最大的市场）应付最近发生的丑闻。事件起因是两名黑人男子坐在星巴克店里等人，但没有点单，门店经理就报了警。
星巴克股价没有受到很大影响，但星巴克公司表示报警导致顾客被抓一事“理应受到谴责”，并发誓改进服务。不过，这一姿态恐怕不会影响太多想在培训日当天享受一杯咖啡的顾客：大约41%的美国星巴克门店不属于直营店，或许仍将正常营业。
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