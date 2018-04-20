英国经济增速落后多国 沦为七国集团第二梯队

英媒称，据国际货币基金组织（IMF）称，由于脱欧导致英国失去其在全球经济复苏过程中的地位，该国正进一步落后于世界主要经济体。
据英国《泰晤士报》网站4月17日报道，英国如今在七国集团中位于第二梯队，年度经济增速不到2%，与意大利和日本同列。IMF的《世界经济展望》报告预测，按人均计算，英国经济增速到2019年将在该集团中垫底。
这个全球金融监管机构还说，英格兰银行必须加息以避免通货膨胀，因为即使在当前的低迷状态下，经济仍在以上限速度前进。预计英国今年的经济增速为1.6%，明年为1.5%。直至最近，2%的增速还是常态。
报道称，情况正变得再熟悉不过。随着全球经济高歌猛进，大多数国际机构都预测英国将落后于他国。它们将英国的落后归咎于高通胀、低投资和英国脱欧引发的不确定性，以及持续低迷的生产率。
IMF经济顾问莫里斯·奥布斯特费尔德说，相比之下，全球经济正享受着美国减税、贸易反弹和投资增长带来的“广泛动力”。
报道称，今年1月，IMF预测今明两年全球经济增速将达到3.9%，称赞这将是“自2010年以来最广泛的全球同步快速增长”。
IMF预测明年英国人均国内生产总值仅将增长0.9%，这最能体现该国惨淡的前景，这是七国集团发达国家中最低的预测值。
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