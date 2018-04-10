王岐山向新加坡总理李显龙介绍中国下阶段开放政策

中国国家副主席王岐山9日在中南海会见新加坡总理李显龙。
李显龙在Facebook上表示，王岐山在会见中分享了中国国内的重要发展，以及下一阶段的开放政策。
李显龙去年九月曾在北京会见王岐山，当时正值中共十九大开幕前不久。
李显龙说，他有信心中新关系在王岐山担任国家副主席下，会得到强化。
两人在会见中也就中国的战略和优先交换了看法。
新华社则引述王岐山表示，习近平新时代中国特色社会主义思想将指导我们全面建成小康社会、奔向第二个百年目标。在走向现代化的过程中要坚定“四个自信”，拓宽眼光、保持定力。认清潮流最重要，构建人类命运共同体是历史发展的必然。中国发展离不开世界，世界发展也离不开中国，新时代开放理念具有丰富内涵，中国将坚定不移在更高层次上扩大开放。中新关系具有战略性和前瞻性，双方合作互利共赢。中方愿同新方互学互鉴，推动两国关系全方位发展。
新华社引述李显龙表示，新中关系发展良好。新方高兴看到中国在全球治理体系建设中发挥积极作用，愿同中方加强战略对接，深化各领域务实合作。
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