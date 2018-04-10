特朗普：与中国的贸易紧张将使美国经济更强大

综合讯，美国总统特朗普星期一说，美国政府和中国重新协商贸易协定完成后，美国的经济将会更强大。
4月9号星期一早上，特朗普再发出推文批评中国的贸易不公平：“当中国出口汽车到美国，关税是2.5%。当美国出口汽车到中国，关税是25%。这听起来像是自由并且公平的贸易吗。不，这听起来像是愚蠢的贸易，而且已经持续很多年！”
在表示跟习近平将会一直是朋友之后，星期一早上的内阁会议上，特朗普总统说他不怪中国，而是责怪过去历任的美国总统：“中国已经占美国便宜好多年。如果你真的看看，从世界贸易组织开始，他们已经对这个国家造成很大的伤害。我并不责怪中国，我责怪的是掌管我们国家的人，我责怪历任总统，我责怪贸易代表，我责怪谈判人员。我们应该要能做到他们做的。我们没做到，而他们办到了。而这是史上未见，最不平衡的贸易规则与规定。”
随着中国威胁对美国农产品征税，特朗普向美国农民承诺，在美中贸易争端之后，农民的日子将更好。
“有一点点工作需要做，但是农民们的日子将比以往任何时候都更好。”特朗普周一（4月9日）在内阁会议上告诉记者。
中国上周宣布对包括大豆、猪肉在内的500亿美元美国商品加征关税，以报复特朗普对1333种中国商品征税。受影响最大的将是农村地区，农村地区是共和党的票仓。在10个生产大豆最多的州当中，有8个州在2016年大选中支持特朗普，有3个州在中期选举中选情胶着。
特朗普周一说，中国“特别打击美国农民，因为他们认为这会打击到我”。
“我不认为这样做是厚道的。但是我告诉你们，我们的农民是伟大的爱国者。他们理解他们做的这一切是为了国家。我们将补偿他们。”
在简报会上桑德斯对此加以说明：“总统跟他的团队正在决定如何回应中国对美国农民的攻击，而他已经要求农业部保护我们的农民，并且将在近期内公布细节。（特朗普是否考虑给农民农作物保险的补贴？）我不想先行公布可能的作法，不过总统已经责成农业部提出一些细节，我们将会在短期内告诉你们。”
过去一星期，中美两国的贸易紧张升高，也导致全球证券市场出现混乱。
中美两国都相互威胁对对方数百亿美元产品征收关税。中国官员说，现在不是谈判的时机。
但是，特朗普政府的官员强调，关税尚未实施，争议可能通过谈判得到解决。
特朗普最近提及了和习近平的个人关系，并反映在最近的数次会晤中。
但是，贸易战打响后，没有迹象特朗普与习近平有过对话，中美两国也没有计划举行正式的贸易会谈。
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