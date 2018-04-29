北大女生公开信 掀29年来最大校园抗争运动

北大女生岳昕因要求公开前北大教授性侵资讯遭校方迫害，北大师生和校友纷纷打抱不平，甚至扩散到其它北京院校，恰逢下周就是北大120周年校庆，并临近六四29周年，引发当局高度恐慌。校内也展开全面维稳，严控舆论，恐吓学生，党媒亦接连发文引导舆论。有报导称，这是自八九六四29年来影响最大的校园抗争运动。
北大女生岳昕于今年1月联署实名公开信，要求正视校园性侵问题，并于4月向北大申请公开前系主任沈阳于20年前怀疑性侵案时校方的会议记录。
4月23日岳昕发表公开信，指校方连日来不断约谈，要求她停止介入事件，否则会拒绝让她毕业。其母受到过度惊吓而情绪崩溃，她亦被带回家中“看守”。
公开信出来后，北大打压学生正义呼声的高压做法引发众怒，有学生在“三角地”贴出大字报《声援勇士岳昕》，斥责校方“你们究竟在怕什么?”，并将此事形容成“两个北大”的斗争，虽然贴出不久立即被校方人士撕除，但图片很快在网络上传开。但之后岳昕和北大在大陆网站都成为敏感词。
北京大学法学教授贺卫方对纽约时报表示，许多教职工也对学校就岳昕的处理方式感到不满。他表示作为中国最有声望的学府之一，北大有责任做到诚实透明。学生要求真相，证明他们是有社会责任感的。
一名北大学生表示，北大120年的五四校庆在即，五四精神一直是北大的灵魂，在这前夕发生此事，激起北大学生满腔热血、纷纷为此打抱不平。也因此昨晚在三角地出现的大字报，对于北大学生来说，意义不凡。
4月25日，北大校友群也发出声明，呼吁所有的高校学生发起声援岳昕的连署行动，以抗议北大校方打压要求资讯公开的数十名学生。并且要求北大停止向岳昕施压，并向其家人道歉。但呼吁书在中国社交媒体上迅速遭删除。
亦有匿名网民将岳昕的公开信附带在一条以太币的交易网上，由于以太币和其它包括比特币在内的电子货币，都是采用区块链科技进行验证和交易，没有任何人可以删除交易的纪录，岳昕的公开信也因此而永存网上。
严防学潮 当局恐慌急封口
据北大校内传出的消息称，岳昕公开信事件不断发酵，校方高度紧张，临时召开会议，向老师和管理人员传达校方决定，要求系主任们关注各系的动态，辅导老师管好自己的学生，并有警车在西门和南门外路边待命。网络上也全面封杀有关的信息。
自由亚洲电台引述人权观察者付先生表示，自岳昕23日发布公开信之后，关于她本人的任何最新消息都已经消失。当局还启动了大规模的删帖行动，任何关于岳昕的消息，一律遭遮罩。他认为，因为北大、清华这样的学校具有示范效应，因此官方对其管控严厉。
25日推特上有消息称，同为朝阳区的中央传媒大学内也出现大张的海报，上面是一张被封住的嘴，和沈阳（性侵教授姓名）北大四个大字，并写到：“今天他们封杀了岳昕的声音，我没有说话，那明天呢！”。
八九学运期间的大学生季风对自由亚洲表示，此次北大学生发起的资讯公开运动，以及随后在北大三角地带出现声援岳昕的大字报，是1989年六四以后，首次具有学生运动意义的维权运动。所以导致各方都高度紧张，担心会引发连锁反应导致新一轮学潮。
他还表示，他在网上转发消息，都接到了贵州方面国保负责人的电话，要求他们不能在网上转发相关的消息，并以为其办理社保为利诱条件。
此外，北京及河北地区，多位转发相关消息的人士也证实，他们已经接到国保的警告，禁止他们在网上转发相关消息。
由于岳昕公开信事件引发的轩然大波，中共党媒《人民日报》和《环球时报》分别在24日和25日连续发表同样论调的文章，貌似公允的两边各打五十大板，试图平息舆论，不想适得其反。
上海知名博主、撰稿人简木生斥责：“别和稀泥，什么叫学生过激？这件事起因是学生对当年沈阳事件追问反遭恶意报复！是公权力滥用的表现，而对其避而不谈只各打五十大板，左右讨好的模样着实滑头！”
本月5日，旅居美国的原北大校友王敖和李悠悠公开举报原北大中文系教授沈阳20年前曾性侵学生高岩，导致其自杀身亡，此事迅速引爆舆情，沈阳本人则迅速遭现就职单位“建议辞职”。两天后，北大学生邓宇昊发出公开信，要求北大公开沈阳案相关资讯，但迅速遭校方施压。此后，数十名学生继续要求校方公开档案，也持续遭骚扰。
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