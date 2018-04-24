美国男子对警察叫嚣电我看看会怎样 结果被电10次

已经有很多案例告诉我们，挑衅警察的下场很严重，然而还是不断有人以身试法。
近日在美国的一个航班上，一名男乘客与警察发生冲突并拒捕，过程中他对警察大喊“电我！”结果，警察不但电了他，还电了10次。
据《迈阿密先驱报》报道，当地时间上周日晚，在迈阿密飞往芝加哥奥黑尔机场的美国航空2446次航班起飞前，机上一名叫雅各布·加西亚（Jacob Garcia）的28岁男乘客，被一名女乘客指控“不恰当地碰触”了她。
接到女乘客投诉的美国航空工作人员要求加西亚移到另一个座位，但加西亚却大怒，并大声辱骂那名女乘客及其男友。
随后，工作人员要求加西亚下飞机，但仍被他拒绝，最后只能要求所有乘客下飞机。
就在所有乘客下飞机的过程中，加西亚再次与其他乘客发生冲突。
目击者埃尼斯（Jabari Ennis）称，加西亚看起来很激动，不断地骚扰乘客，并对飞机上的一些人，包括工作人员说种族歧视的话。
警察赶到后，加西亚又与警察发生了冲突，据埃尼斯提供的现场视频，几名警察在控制加西亚的过程中，遭到他的反抗。
他大喊：“理由是什么？为什么你们要把我弄下飞机？”
“你刚才袭击了一名女士。” 一名附近的乘客回答，“你是个种族主义者，两个原因。”
然而这并不能说服加西亚，警察不断提醒他“不要反抗”，他则回应“你们必须回答！”
这时，人群中传出“电击”的声音，加西亚对警察说：“你要电我？好，电我，看看会发生什么！”随后，名叫德罗什（Roody Desroches）的警察拿出了电击枪。
警方报告称，德罗什进行了10次电击，持续约50秒。由于加西亚的反抗和距离较近，让警察无法将他的电击枪放回枪套，这导致了电击次数的增加。
报道称，期间加西亚甚至试图抢夺警察的枪，但他最终被制服，警察將他带离飞机。不过在候机厅时，他仍然非常不配合。
加西亚事后被送往当地一所矫正中心，警方称，他被指控殴打、抢夺警察枪支、扰乱治安等罪。
据悉，该事件造成航班担搁约一个小时才起飞，之后这架班机成功抵达芝加哥。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost