要求北大公开沈阳事件档案 在校生岳昕再被施压

北京大学外语学院本科生岳昕发表公开信，披露自己因为要求校方公开“前教授沈阳性侵事件”的原始档案，而遭持续骚扰和威胁。校方更向其家人施压，导致岳昕目前被困家中。官方也全面封杀消息以防事件扩散。
多名北大校友周一（23日）转发的资料显示，岳昕是继该校数学科学院邓宇昊之后，因申请公开原中文系教授沈阳事件档案而被校方重点维稳的学生。
本月9日，她和八名学生向校方递交了资讯公开申请，但此后，她就不断遭北大外国语学院学工人员和院领导的约谈，并有学工人员称可能会影响到她是否能顺利毕业等。
此外，校方还通知了家长于周一凌晨强行将其带回家。其母亲惊吓过度、嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、甚至以自杀相胁，并被控在家，不能到校继续毕业论文写作。
同时，学生们申请的资讯公开，也没有得到实质性的回覆，不是称当年没有会议记录，就是称警方的调查材料不在校方的范围。甚至连当年沈阳的公开检讨，也“没有找到”。
岳昕在公开信中要求外国语学院就凌晨强行约谈、施压家长等行为作出解释，并要求院方承诺不得已不能毕业为要胁。同时表示，保留继续申诉的权利。
公开信发布后，北大外院老师回覆学生的询问称，家长已在陪她返校途中。但经学生与岳昕本人联络后显示，她依然被限制在家，不得离开。
但本台记者没能联系上岳昕本人。据知情人称，他们不与外界联系，主要是不想给校方将事情无限政治化的藉口。
从事公益的杨先生称，该公开信发布后，很快引起了网民的关注，但几个小时后，所有的国内链接都已无法打开。他认为，校方不但打压学生，还以威胁家长的方式给学生施压，这种做法很恶心。
杨先生说：被镇压呗，这个很明显嘛。可能这个比较敏感了，沈阳这个事。那肯定是被禁了呗，还有啥？对一个大学本科生来说，这个手段太恶心了。
本台记者联系上北大外国语学院院办主任倪丽慧，她称，此事由学生工作办公室的人处理，他们并不知情。
倪丽慧说：我这里就是院办啊，我都不知道这事啊。我跟你说我今天崩溃了你知道吗？我收到好几个这样的电话了。我向你保证，我真的不知道这个事。这样吧，因为这个事情你问一下我们负责学工（学生工作办公室）的老师，他们应该都知道这件事，因为他们资讯不会传递到我们这边来。我们这边是行政办，是服务机构，不是管理机构。
本台记者再次致电外院学工办，在还没有标明是记者采访时，该办一位人士即称，让我们找北大党委宣传部。
北大党委宣传部先是让我们发采访函，之后又表示，他们不能接受外媒的采访，外媒采访需要找学校国际合作部。
宣传部说：你发一个采访函来吧，先把你的那个问题，就是记者证给我们发过来。你是外媒是吧？这个事你得联系我们的那个国际合作部。因为我们外媒的都在那边。
当本台记者联系上北大国际合作部部长夏红卫时，他则以不知情为由，拒绝了采访。
本月7日，北大在校生邓宇昊率先发表公开信，表示就沈阳性侵丑闻向校方提出资讯公开，但迅即遭校方约谈打压。本月9日，岳昕等八人继续按时依程式向校方提出资讯公开申请，但他们也迅速成为校内的秘密员警施压的对象。
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