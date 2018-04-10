习近平会见新加坡总理李显龙

海南博鳌4月10日电，国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见新加坡总理李显龙。
习近平指出，中新关系发展同中国改革开放息息相关。当前，中国特色社会主义进入新时代，新加坡正在实施“未来经济发展战略”。双方要结合新形势新特点，对双边关系和务实合作作出新的战略谋划和顶层设计。双方要推进政府间大项目合作。要加强“一带一路”框架内合作，继续打造好两国共建的“南向通道”，将“一带”和“一路”更好连接起来。中方愿同包括新方在内东盟国家加强沟通协调，实现“一带一路”倡议同东盟发展规划更好对接，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，希望新加坡发挥积极建设性作用。
李显龙表示，新加坡支持基于国际规则的国际体系，主张国际合作应对全球性问题和挑战。国与国要通过和平、建设性的方式处理彼此关系。中共十九大和刚刚结束的中国全国两会宣示的政策，体现着中国对自身发展高瞻远瞩的规划和对国际体系的支持。当前新中双边合作与时俱进，日益深化。新方致力于深化新中关系，推进两国大项目及“一带一路”框架下合作。新方支持加强中国东盟关系。
丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（新华社)
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