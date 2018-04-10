中美贸易战 新加坡总理李显龙说了这两个字

中美贸易战战云密布，新加坡总理李显龙用了两个字表达了自己的看法，并呼吁中美两国相互做出妥协，避免贸易争端进一步升级。
李显龙在中国海南博鳌论坛的开幕式上发表演讲时说，中美贸易战对世界来说，可能会有“灾难”性的后果，造成两个大国更难在气候变化、阻止核武扩散、区域安全及朝鲜半岛无核化等全球性挑战方面展开合作。
李显龙说，华盛顿和北京的关系是世界上最重要的双边关系，他警告说，贸易战肯定会在很多领域损及双边关系。
他说：“确实，这将使得两国在气候改变、防核扩散、地区安全和朝鲜半岛无核化等方面，更加难以合作。没有中美的完全参与，这些问题不能得到解决。”
“如果两国争端升温并造成中美关系不稳定，对全球来说，后果就可能是灾难。”
过去一星期，中美两国一直在相互威胁提高对方出口产品的关税，引发全球股市大幅波动，并引发全面开打贸易战的担忧。
去年，美国对华贸易赤字上升到历史最高点，促使特朗普政府威胁对1300种中国进口产品征收25%的关税，例如平板电视、医疗装置、飞机零部件和电池等。中国则回击要对的美国大豆、汽车、化学品等商品征税500亿美元。
但是，李显龙也指出，把焦点放在美中双边贸易不平衡是一种“错位”，并补充说：“对一个国家来说，重要的不是它与特定贸易伙伴的双边贸易平衡，而是其与世界其他地区的总体贸易平衡。
“此外，贸易赤字的原因是国内经济的不平衡，特别是当一个国家消费超过它的产量时。”
李显龙指出，新加坡不认为单方面加征关税是正确的方案。
他说，采取单方面措施不符合世界贸易组织（WTO）的规定。李显龙敦促华盛顿和北京在全球贸易组织框架内解决他们的贸易争端。
李显龙说，需要认识到，这些报复措施在美国国内得到广泛支持，美国企业认为，在市场准入或投资限制，尤其是在科技领域方面，中国的竞争环境不公平，这些压力已经持续了好一段时间。
“在中国GDP只占世界经济比重5%时期所做出的贸易安排，随着中国GDP已增长至世界经济比重的15%，在美国已较难被接受。2001年中国加入世贸组织之前主张对中国提供支持的美国公司现在感到处于不利地位。”
而中国从2001年加入世界贸易组织之后，其全球经济实力显著增强，李显龙指出，很多国家对北京进一步让中国市场自由化有越来越多的期待，希望中国对多边贸易体系做出贡献。
“实际上，中国本身也承认自己是全球化的主要得益者，如果现有的基于规则的多边秩序出现问题，自己也会有问题。”
李显龙说：“中美贸易战目前尚未到无可避免的阶段。不过，贸易战一旦开打，支撑国际经济繁荣发展的多边贸易体系将受到冲击。届时，无论大国小国都会受到影响。”
他呼吁两国找出一个合适的解决方案并阻止其进一步升级。
李显龙表示有信心，中国政府有能力采取战略性的长期观点，中国将在国际关系上应对这一充满挑战的时期。
“为加强多边贸易做出更多贡献，符合中国的根本利益，也切合中国在世界舞台扮演更重要角色的发展。国际关系如今正面对严峻考验，而这将是中国发挥作用的关键时刻。”
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