韩国支柱产业陷危机 工业竞争力被中国反超

韩媒称，受益于对外出口和居民消费大幅改善，韩国经济虽持续向好，但研究与开发（R&D）力度不够、全球经济增长缓慢等因素也令韩国支柱产业陷入危机之中，工业竞争力被中国反超。
据韩国《亚洲经济》4月8日报道，韩国开发研究院（KDI）8日发布了《4月经济动向》称，韩国经济受益于对外出口和居民消费增加保持良好态势。其中，2月份零售业销售增幅为6.3%，较前一个月的1.2%大幅增加。3月份韩国对外出口也增加6%，环比（3.9%）增长显著。
报道称，韩国对外出口和居民消费虽大幅改善，但生产和投资方面的增幅较为缓慢。2月份工矿业生产受春节长假影响环比减少6.4%。设备投资也因机械类增幅放缓影响，增幅从前一月的21.6%跌至9.7%。同期，韩国就业者人数同比增加了10.4万人，但较1月份的增幅（33.4万人）有所减少。
韩国现代经济研究院也发布了题为《韩国支柱产业的危机与出路》报告，报告显示，以2015年为准，全球主要国家的工业竞争指数（CIP）中，韩国位居第5位，而中国赶超前者位居第3位。
报道称，联合国工业发展组织（UNIDO）每年发布相关指标，旨在分析一地区制造业生产与出口能力的竞争优势，主要从工业能力、工业化密度、对全球制造业附加价值影响、制造业出口能力、对全球制造业产品贸易的影响及出口质量等进行评估。韩国从2009年-2014年的第4位降至2015年的第5位。中国于2008年位居第10位，2009年升至第6位，2012年提升一位至第5位，并于2015年升至第3位。
报告分析称，钢铁、石油化工、机械、汽车、造船、半导体、显示器、智能手机八个韩国支柱产业正走向危机，其中半导体和显示器尚存些许竞争力。经济产业结构落后、全球需求趋缓成韩国支柱产业不振的主因。
此外，韩国潜在经济增长率也由2001年-2005年的4.7%降至2011-2015年的3.2%。报告认为，象征效率和技术力的全要素生产率贡献度减少是韩国潜在经济增长率下降的主因。报告还呼吁政府有关部门重新制定经济政策，加快培养新产业的同时巩固支柱产业，增强与其他国家的竞争力。
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