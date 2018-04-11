美国高科技产业将成为贸易战牺牲品？

美中两国的贸易战从未如此接近。面对美国总统特朗普指责中国知识产权偷窃，威胁对中国进口产品加征关税的新一轮攻势，北京表现坚定。
目前而言，高科技产业并未成为加征关税直接瞄准的目标。不过，一些科技行业领导者担心成为附带牺牲品，因为中美是科技领域两大主要行为体。
代表亚马逊、脸书等科技大企业的美国计算机和通信业协会主席埃德·布莱克警告说，贸易战“既无法管控也无法预测”，“它总是会带来附带伤害”。他认为，尽管美国政府在涉及对华贸易上“发现的一些问题有道理”，但是它“忘记了互联网企业同中国合作时遭遇的所有问题”。华盛顿的攻击实际上会“削弱整个国际贸易”。
科技企业和中国之间长时间以来关系是非常复杂的，有围绕着审查、人权、劳动权、偷窃商业秘密指责等问题带来的担忧。
谷歌2010年关闭了在大陆的搜索引擎，而像脸书等一些坐落于美国的互联网平台则在大陆是被禁用的。
数字企业的两难通常在于，需要在屈服于严密监控本地网络的中国政府设定的限制和拒绝中国这个巨大的市场之间做出选择。苹果最近同意将其包含中国用户信息的线上存储服务器“云存储”放在中国地。
空中食宿网站则指出它同中国政府分享客户数据。
乔治•华盛顿大学国际数字贸易专家苏珊•阿伦森认为，核心在于“数据”，这一新的金矿正是位于科技巨头企业经济模式的中心。她解释说，美国企业尤其致力于保证在人工智能领域的优势地位。
为此，它们需要收集积累数据，包括拥有14亿人口的中国的数据。人工智能将使电脑通过分析海量的信息而单独执行新任务。
虽然有理由对中国的一些贸易行为指指点点，一些专家也认为美国对中国进口产品加征关税可能起到相反作用。
美国智库信息技术创新基金会副主席斯蒂芬•埃泽尔认为，特朗普政府“ 有理由质疑”中国的贸易行为，但基于诸多理由，加征关税“不是讨论这个问题的好方式”。他指出，进口产品加税“长期来看将导致消费者和企业付出更高昂的代价。”
穆尔洞察和战略公司分析专家帕特里克•穆尔黑德认为，很多硅谷人在历经多年的挫折后对美国意图在这一话题上发动攻击“暗地里鼓掌”。
他说：“美国人无法在中国拥有企业。他们需要创立一家合资企业，而这有时就意味着必须分享知识产权。如果你销售软件，中国政府需要批准软件的源代码。销售设备的话，就需要提供事无巨细的示意图。”
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