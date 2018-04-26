12岁男孩偷信用卡独自赴巴厘岛度假：和妈妈吵架后心情不好

西媒称，德鲁（化名）是一个12岁的澳大利亚男孩，虽然其真名无人知晓，但他的“英雄事迹”已经广为流传。和妈妈吵架之后，德鲁偷了她的信用卡乘坐飞机从悉尼抵达印尼巴厘省首府登巴萨。他晚上住在豪华酒店，白天徜徉在这个旅游胜地的美景中，逍遥自在地度过了4天。
据西班牙《国家报》网站4月23日报道，德鲁用妈妈的信用卡购买了机票，又订了酒店，跟祖母要走了自己的护照后，独自踏上了旅途，去离家4600公里的登巴萨散心。用媒体的话说，在德鲁的字典里就没有“不行”这个词。
德鲁很清楚，如果能拿到自己的护照，再加上学生证，就可以在没有父母陪伴的情况下外出旅游。他悄悄准备好行李，并对家人谎称要去上学。随后他并没有去学校，而是搭上了前往机场的列车。他先从悉尼前往珀斯，随后又从珀斯转机到登巴萨。经过总共9个小时的飞行，德鲁抵达了目的地。据他自己说，工作人员只看了他的护照和学生证，以确认他已经年满12岁。
报道称，从珀斯前往登巴萨的途中，德鲁还拍摄了一段旅行视频。抵达登巴萨之后，他租了一辆自行车，骑车抵达一家四星级豪华酒店。而他的妈妈在接到学校电话后才知道他并没有去上学。获知消息后，妈妈马上前往登巴萨把德鲁带回了家。妈妈在接受采访时说：“我们很震惊，得知他独自出国之后，我们的心情无法用语言描述。”
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