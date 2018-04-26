美海军接收第二艘“科幻”隐身驱逐舰 第三艘在建中

这是总共3艘朱姆沃尔特级隐身驱逐舰中的第二艘。美国海军最初计划购买32艘这样的驱逐舰，但后来数量被不断削减，直到最后剩下3艘。首舰“朱姆沃尔特”号（DDG-1000）已于2016年5月交付。
DDG-1000的项目主管凯文·史密斯在一份声明中说：“DDG-1001的交付标志着我们的海军及产业团队多年来的专心致志和艰苦努力取得了成就。我们总结了DDG-1000的许多教训，并对最终结果感到骄傲。DDG-1001将成为海军了不起的作战装备。”
2006年在伊拉克拉马迪执行任务时，为了营救战友，前“海豹”特战队值勤军士迈克尔·蒙苏尔扑向一枚手榴弹壮烈牺牲，后来他被追授荣誉勋章。这艘驱逐舰就是以他的名字命名。
朱姆沃尔特级3号舰“林登·约翰逊”号（DDG-1002）目前仍在巴斯钢铁公司建造之中。
据今年2月提交的预算修正文件，这一级别的驱逐舰在今年早些时候被赋予新的使命。海军在这艘巨型舰艇上增加了雷神公司的“标准”-6远程舰空导弹，将其此前主要为单一陆地攻击平台的使命改成一个打击和消灭舰艇的平台。
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