    • 2018年4月14日

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    新加坡人最钦佩的中国男子原来是他

    星期六, 四月 14, 2018

    新加坡人最钦佩的中国男人是谁，最钦佩的中国女人又是谁？

    最近舆观YouGov调查公司针对全世界各国最钦佩的人公布了调查结果，其中新加坡人最钦佩的人的名单也同时公布。

    令你想不到的是，美国前总统奥巴马是新加坡人最钦佩的男子，新加坡总理李显龙才名列第8。

    尤其令人惊讶的是，新加坡人最钦佩的女子，是奥巴马的夫人米歇尔。

    舆观YouGov调查公司位于英国，号称为独立的调查公司。这项研究共对35个国家的3.7万人展开民调，民调结果于4月11日公布。

    在新加坡人最钦佩的10名男子中，微软创始人比尔盖茨名列第二。

    排名第三的是中国阿里巴巴集团创办人马云。

    换句话说，马云是新加坡人最钦佩中国男子。马云也比李显龙更受新加坡人喜爱。



    新加坡人最钦佩的男子的排名如下（括弧为欢迎度）：

    奥巴马（12.70%）
    比尔·盖茨（7.6%）
    马云（6.20%）
    成龙（6.2%）
    扎克伯格（5%）
    沃伦·巴菲特（4.9%）
    基努·里维斯（4.40%）
    李显龙（4.10%）
    周杰伦（4.10%）
    贝克汉姆（3.90%）

    此外，刘德华排名第12，特朗普排名第23名。

    新加坡人最钦佩的女子排名如下：

    米歇尔·奥巴马(11.70%)
    艾伦·德詹尼丝 (7.80%)
    奥普拉·温弗瑞 (6.50%)
    艾玛·沃特森 (6.40%)
    安吉丽娜·朱莉 (5.50%)
    英女王伊丽莎白二世 (4.60%)
    盖尔·加朵 (4.20%)
    凯特·米德尔顿 (3.40%)
    泰勒·斯威夫特 (3.10%)
    维多利亚·贝克汉姆 (3.00%).

    新加坡总统哈利玛排名第12，刘亦菲排名第14，范冰冰排名第16，赵薇排名第22，杨幂排名第23.

    在全球最钦佩的男子的排名中，比尔·盖茨名列第一，安吉丽娜·朱莉排名第二。

    奥巴马夫妇在全球排名中分列男女第二。

    成龙和马云分列男子第三和第五名。

    奥普拉·温弗瑞、伊丽莎白二世和希拉里分列女子第三、第四和第五。


    舆观YouGov调查公司是通过网络展开这项调查。开始时从35个国家中由专家开放提名，然后缩小至男女各20人，外加各国最受欢迎的10人。

    然后，在各35个国家展开民调，民调题目只有2个。

    第一个问题是多选题：“你真正钦佩谁？”

    第二个问题是单选题：“你最钦佩谁？”



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