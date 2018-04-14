新加坡人最钦佩的中国男子原来是他

新加坡人最钦佩的中国男人是谁，最钦佩的中国女人又是谁？
最近舆观YouGov调查公司针对全世界各国最钦佩的人公布了调查结果，其中新加坡人最钦佩的人的名单也同时公布。
令你想不到的是，美国前总统奥巴马是新加坡人最钦佩的男子，新加坡总理李显龙才名列第8。
尤其令人惊讶的是，新加坡人最钦佩的女子，是奥巴马的夫人米歇尔。
舆观YouGov调查公司位于英国，号称为独立的调查公司。这项研究共对35个国家的3.7万人展开民调，民调结果于4月11日公布。
在新加坡人最钦佩的10名男子中，微软创始人比尔盖茨名列第二。
排名第三的是中国阿里巴巴集团创办人马云。
换句话说，马云是新加坡人最钦佩中国男子。马云也比李显龙更受新加坡人喜爱。
新加坡人最钦佩的男子的排名如下（括弧为欢迎度）：
奥巴马（12.70%）
比尔·盖茨（7.6%）
马云（6.20%）
成龙（6.2%）
扎克伯格（5%）
沃伦·巴菲特（4.9%）
基努·里维斯（4.40%）
李显龙（4.10%）
周杰伦（4.10%）
贝克汉姆（3.90%）
此外，刘德华排名第12，特朗普排名第23名。
新加坡人最钦佩的女子排名如下：
米歇尔·奥巴马(11.70%)
艾伦·德詹尼丝 (7.80%)
奥普拉·温弗瑞 (6.50%)
艾玛·沃特森 (6.40%)
安吉丽娜·朱莉 (5.50%)
英女王伊丽莎白二世 (4.60%)
盖尔·加朵 (4.20%)
凯特·米德尔顿 (3.40%)
泰勒·斯威夫特 (3.10%)
维多利亚·贝克汉姆 (3.00%).
新加坡总统哈利玛排名第12，刘亦菲排名第14，范冰冰排名第16，赵薇排名第22，杨幂排名第23.
在全球最钦佩的男子的排名中，比尔·盖茨名列第一，安吉丽娜·朱莉排名第二。
奥巴马夫妇在全球排名中分列男女第二。
成龙和马云分列男子第三和第五名。
奥普拉·温弗瑞、伊丽莎白二世和希拉里分列女子第三、第四和第五。
舆观YouGov调查公司是通过网络展开这项调查。开始时从35个国家中由专家开放提名，然后缩小至男女各20人，外加各国最受欢迎的10人。
然后，在各35个国家展开民调，民调题目只有2个。
第一个问题是多选题：“你真正钦佩谁？”
第二个问题是单选题：“你最钦佩谁？”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost