美英法军事打击叙利亚 世界各国这样表态

当地时间13日晚，特朗普宣布美军联合英国、法国对叙利亚军事设施发动空袭，以作为对叙利亚东古塔地区发生“化学武器袭击”的回应。空袭结束后，俄罗斯、伊朗相继发声谴责，而与此同时，加拿大、澳大利亚等国纷纷表示支持英美法对叙利亚的联合行动。
俄罗斯、伊朗谴责：空袭公然违反了国际法
俄罗斯总统普京就美英法对叙利亚“精准军事打击”发表声明，称这是一次侵略的行动，目前为止，还没有找到任何叙利亚使用化学武器的证据，这一行为会对中东局势造成严重影响。俄罗斯将呼吁联合国安理会针对叙利亚袭击一事召开紧急会议。
此前不久，俄罗斯杜马官员表示，俄方对美英法三国发动的军事打击表示强烈反对，俄罗斯作为一个核大国，不会坐视不管。因为这不仅严重违反国际准则，而且是对一个主权国家赤裸裸的侵犯，直接威胁到了俄罗斯安全。
俄罗斯杜马国防委员会第一副主席亚历山大·谢林称，美国对叙利亚发起军事打击违反国际法，是对俄罗斯的“侵略”。俄罗斯驻美大使安东诺夫发表声明称，这一行为将造成严重后果，三国无视俄罗斯的警告，这样将严重威胁俄的安全。俄驻美大使还称，美英法应当对此负全部责任，“美国是世界上最大的化学武器拥有国，美国无权对此指责他国”。
另据今日俄罗斯报道，伊朗外交部14日强烈谴责针对叙利亚的三方袭击，称美英法对叙利亚发动的袭击将会造成地区后果。伊朗外交部发表声明称，以美国为首的空袭“公然违反了国际法”，“忽视了叙利亚主权”。
声明指出，美国及其盟友没有证据证明叙利亚政府在东古塔地区发动化武攻击，美国甚至没有等到禁止化学武器组织采取立场之前就实施军事行动。声明还指出，美国及其盟友应该“为这次冒险行动负责”。伊朗最高领袖哈梅内伊也表态称，美英法不会得到任何好处。
至于叙利亚的反应，叙利亚外交部表示西方国家的这种侵略行为只会导致世界冲突不断且威胁世界安全。叙利亚驻华大使称，虽然不抱幻想，但叙利亚将要求联合国安理会对西方国家赤裸裸的侵略行径采取措施。在遭到联合袭击后，大马士革居民聚集在市中心，支持军队和总统。一大早广场上就聚集了民众，人们手持叙利亚国旗，高喊反对美国、支持叙利亚领导人和军队的口号。
德国、日本等国：支持美英法的联合行动
与此同时，德国、加拿大、澳大利亚等国则表示支持美英法的联合行动。德国总理默克尔14日称，德国支持干涉叙利亚，军事行动是必须且合适的。
加拿大总理特鲁多此前发表声明，表示加拿大支持美国、英国和法国的行动。特鲁多在声明中说，加拿大以最强烈的措辞谴责叙利亚上周使用化学武器进行攻击的行径，支持美国、英国和法国采取行动，摧毁阿萨德政权发动化学武器攻击的能力。特鲁多还表示，加拿大将与国际伙伴合作，进一步调查叙利亚使用化学武器的问题，并将使用者绳之以法。
澳大利亚并未参与此次空袭叙利亚，而是发表了一份声明，“支持盟军的行动”。英国《卫报》称，在空袭开始之前不久，美国就向澳大利亚政府通报了空袭决定。澳大利亚声明称，澳大利亚“支持此次空袭，空袭向叙利亚政权及俄罗斯和伊朗发出了明确的信息，即不能容忍使用化学武器”。
日本首相安倍晋三在大阪市内向记者表示，“对美英法禁止叙利亚使用化学武器表示支持”。他称，“此次行动是旨在防止事态更加恶化的措施”，他还透露当天傍晚召开国家安全保障会议（NSC）。
日本外相河野太郎在奈良市内演讲，强调“正在收集信息，使用了化学武器的人和国家必须受到处罚”。日本官房长官菅义伟和防卫相小野寺五典14日分别进入首相官邸和防卫省，听取了工作人员等的情况报告。
土耳其外交部也表示，美英法对叙利亚的袭击是合适的回应。以色列内阁部长称，对叙利亚的袭击是对伊朗、叙利亚和黎巴嫩真主党的一个重要信号。
联合国：各国保持克制，避免叙利亚局势升级
联合国秘书长古特雷斯在回应美英法对叙袭击时称，维持和平是联合国安理会的责任，呼吁各国保持克制，避免叙利亚局势升级。
叙利亚东古塔地区7日发生疑似化学武器袭击事件，导致70余人丧生。报道一出，叙利亚反对派、美国、英国、法国等纷纷指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。俄外交部则认为，该谣言旨在袒护恐怖分子，并为外部势力发动打击寻找借口。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost