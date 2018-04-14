叙利亚撂狠话叫板西方：若发动攻击 必选择对抗

叙利亚：若西方发动攻击 将选择对抗
综合塔斯社、《世界日报》等外媒报道，针对西方国家的各种“威胁”，当地时间13日，贾法里在联合国向西方国家提出警告，称如果西方国家采取军事行动，叙利亚将“别无选择”捍卫国家安全。
贾法里告诉联合国安理会，这不是威胁，是保证。联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）则回应称，世界强权间紧张加剧，恐导致在叙利亚全面军事升温。古特雷斯还敦促安理会“在这种危险情势下，采取行动，做出反应”。
针对西方关于叙政府在东古塔地区发动化武袭击事件的猜测，贾法里当天还“申冤”称，有毒化学物质明明是在英美等国的帮助下被偷运入叙的。据海外网早前报道，贾法里当天严肃指出，在叙利亚内战中出现的有毒化学物质，都是在美国、英国、沙特、土耳其及法国的协助下，从利比亚非法运入叙利亚的。
贾法里强调，恐怖分子在很久以前就从利比亚得到了有毒化学物质，而这种行动得到了美国、沙特、土耳其及法国情报机构的帮助，他们利用民用航空公司把化学物质从利比亚转运至伊斯坦布尔。
美俄激烈交锋 叙利亚战云密布
在叙利亚内战中，化武阴影一直存在。当地时间4月7日，叙利亚反对派武装控制的东古塔地区杜马市遭到疑似毒气袭击，导致70余人丧生。
报道一出，叙利亚反对派、美国、英国、法国等纷纷指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。俄外交部则认为，该谣言旨在袒护恐怖分子，并为外部势力发动打击寻找借口。
在美国威胁要对叙利亚发动袭击，并已派遣航母战斗群前往欧洲和地中海的背景下，俄罗斯方面也没有坐以待毙。俄军事飞行监测中心监测到7架美海军侦察机日前抵近叙利亚东部海岸对俄军事基地进行侦察。
另外，根据最新的卫星图片显示，俄罗斯在叙利亚军事基地驻扎的海军舰队已离港驶向外海，这也被视为是俄罗斯海军为应对美国对叙打击而采取的措施。
中方高度关注叙局势 呼吁有关方面保持冷静克制
中国常驻联合国代表马朝旭13日在安理会中东局势公开会上发言，呼吁有关各方在叙利亚问题上保持冷静克制，避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动。
马朝旭说，当前，叙利亚局势十分危急，正处于战与和的十字路口。中方对形势发展高度关注，对紧张局势可能升级深感忧虑。当务之急是对有关事件展开全面、客观、公正调查，形成具有权威性的结论。
而此前一天，即12日，我外交部发言人耿爽在主持例行记者会时，也就叙利亚局势进行了回应。耿爽指出，几天前，王毅国务委员兼外长同来华访问的联合国秘书长古特雷斯会见时，就当前叙利亚紧张局势深入交换了意见。这几天，中方一直就叙利亚局势的最新变化同包括美国、俄罗斯在内的联合国安理会其他成员以及地区国家保持着密切的沟通。
耿爽表示，中方对叙利亚局势紧张升级的可能性感到担忧。我们一贯坚持和平解决争端，一贯反对在国际关系中动辄使用武力或威胁使用武力，一贯主张按照《联合国宪章》行事。据中方了解，禁化武组织即将派专家赴叙利亚实地调查。我们呼吁有关方面保持冷静克制，使紧张局势尽快缓和下来。
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