美国研制出手持“无人机杀手”：将在反恐战场大展神威

美国《防务新闻》周刊网站4月10日发表题为《这把枪能够猎杀天空中的无人机》的报道称，借助一款新式手持设备，士兵们恐怕很快就可以把那些讨厌的无人机从天上打下来。
近日在华盛顿举办的“海-空-天”博览会上，IXI技术公司的代表说，该公司制造的“无人机杀手”是第一款也是迄今唯一采用软件无线电技术的手持无人机对抗产品。
该公司一名高管对记者说：“它能够对付所有频率的无人机。”
每架无人机都有自己的工作频率，例如，大疆的“精灵”无人机是在2400到2483兆赫的频率上运行，即2.4吉赫兹频段。在这个频段内，操作者选择不同的信道跟无人机连接。
这名高管说：“大疆‘精灵’无人机的最新机型具有跳频性能。但我们的设备一样能够对付。”
他还说：“我们的办法不是封堵整个信道。而是加入一些噪音即多余数据，切断无人机与操纵者之间的链路。”
IXI技术公司的“无人机杀手”能够对付非国家组织在叙利亚、伊拉克和阿富汗等战场上使用的无人机。
这名高管说：“许多恐怖主义组织正在尝试用小巧的无人机进行侦察，或者在无人机上搭载炸弹这样的载荷。”
在叙利亚等战场上，无人机的使用越来越常见。IXI技术公司说，不管武装人员用散件组装出什么东西来，都逃不过“无人机杀手”的猎杀。这名高管说：“只要检测出目标无人机使用的频率，就能打掉它。”
在一款射频传感器的帮助下，“无人机杀手”大约只需3秒钟就可以获取“所有无人机信号”。
对作战人员来说更方便的是，这款“枪械”操作简单，只需要瞄准射击，目标在30度的射击锥角范围内即可。“无人机杀手”的一种新型号甚至能够像M203榴弹发射器那样加装到突击步枪上。
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