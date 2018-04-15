印度请中国为其火车提速 并欢迎投标火车站重建项目

印媒称，一位印度高级官员15日表示，印度已向中国提出希望帮助本加卢鲁-金奈铁路线提速，此外再帮助重建阿格拉和占西两地的火车站。





据《印度教徒报》网站4月15日报道，印度是在北京召开的中印战略经济对话上提出上述要求的。





印度国家转型委员会副主席拉吉夫·库马尔15日说：“我们提出让他们帮助为本加卢鲁-金奈铁路走廊提速。”





此次中印战略经济对话由库马尔和中国国家发展和改革委员会主任何立峰共同主持。





印度提出把这条铁路走廊的运营速度提升至每小时150英里（约合241公里）。





报道称，印度此前曾向中国提出帮助重建阿格拉和占西两地的火车站。有官员说印度在14日的对话上重新提出这个要求。他们说，中方将在考虑这些提议后作出回复。





库马尔说，印方已向中方指出，印度的火车站重建计划规模很大，总共约有600座需要重建。他们可以投标任何火车站的重建项目。





然而他表示，在刚刚结束的中印战略经济对话上，双方没有讨论合作建设高速铁路事宜。





报道还称，中国一直对承建印度的高速铁路项目有兴趣，并开始就新德里至金奈的高速铁路进行可行性研究。





印度首条孟买至艾哈迈达巴德高铁项目已经落入日本囊中。



