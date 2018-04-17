朴槿惠放弃上诉书内容曝光 用A4纸亲笔写了4行

16日，朴槿惠向首尔中央地方法院提交了放弃上诉书，具体内容被韩媒曝光。
据韩国《东亚日报》报道，朴槿惠用A4纸张亲自书写了放弃上诉书，一共4行，内容是：被告人放弃上诉，同时明确指出，被告人的妹妹朴槿令此前递交的上诉书与本人意思不符。
据韩国《中央日报》报道，一般情况下，“不上诉”就可以看作是“接受一审结果”或“无异议”。朴槿惠明确表示放弃上诉，流露出了对司法的“不信任”，而且带有“政治上的抗议”。
据此前报道，因“闺蜜干政案”遭弹劾下台的韩国前总统朴槿惠，6日被一审判处24年有期徒刑，并处罚金180亿韩元。截至上诉期限的13日，朴槿惠本人没有提出上诉，其胞妹朴槿令代替朴槿惠提出上诉。
根据韩国刑事诉讼法的相关规定，被告的配偶、直系亲属、兄弟姐妹或是一审代理人和辩护人可以代替被告提出上诉。但因朴槿惠本人16日明确表明放弃上诉的意愿，朴槿令此前提出的上诉失去法律效力。
由于朴槿惠放弃上诉，二审将围绕检方的抗诉内容进行审理。检方对一审判决中朴槿惠部分指控无罪提出异议，且认为整体量刑不当。二审将由首尔高等法院审理。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost