新加坡放大招：全国公共场所提供免费白开水，对抗新加坡最大的敌人

新加坡政府宣布，将在公共场所安装更多的饮水机以鼓励人们减少引用各种有料饮料，星期天时报今天报道。
新传媒新闻引述卫生部高级政务部长许连碹说：“政府非常支持多喝水活动，鼓励国人喝白开水，而不是含糖饮料，因此需安装更多饮水机，我们可考虑在小贩中心安装。”
不过，她表示需考虑到卖饮料小贩的生意 ， 因此可能探讨安装在新小贩中心。
这是政府对新加坡公民审议团的一项建议做出的回应。公民审议团在建议报告中指出，人们难以培养健康饮食习惯的首要原因是小贩中心与食阁售卖的健康饮食不多，也不免费提供白开水。因此建议在小贩中心摆放饮水机，让新加坡人更容易喝到白开水，减少饮用含糖饮料。
新加坡三大强敌之一：糖尿病！
新加坡有三大敌人，你知道是哪三大吗？
第一是恐怖主义；第二是糖尿病；第三是经济出局。
其中，糖尿病就是新加坡的第二大强敌。而去年新加坡国庆群众大会上，总理李显龙专门就糖尿病大费周章地谈及了政府的忧虑和对策。
新加坡目前有40万人患有这种慢性病，到了2050年，新加坡的糖尿病患者将达到100万人。
你知道100万人是什么概念吗？新加坡目前的人口才500多万。
这将直接导致新加坡的医疗护理费用增加，从目前的每年10亿新元增加到2050年的25亿新元。
更严重的是，新加坡每年平均有1200人因为糖尿病必须截肢， 情况可能是全世界最严重的。
新加坡卫生部长颜金勇说：“糖尿病可能导致严重的并发症，如中风、心脏病、肾衰竭和下肢截肢等。”因此，新加坡人要是能够成功预防糖尿病，也就等同于预防了其他疾病。
颜金勇指出，很多人得了糖尿病还浑然不知。
卫生部观察到越来越多人因不健康的饮食习惯，以及久坐不动的生活方式，患糖尿病的年龄日趋年轻化。
不久前，新加坡公民审议团向新加坡卫生部提出了28项对抗糖尿病的措施，新加坡卫生部昨天宣布，将接受其中的一半，另一半将继续进行研究。
其中，鼓励民众多喝白开水，就是其中一项。
不远的将来，你要是在新加坡全岛各处，看到免费的白开水，请不要犹豫，尽量多喝，以实际行动对抗糖尿病。
多喝白开水，预防糖尿病
适当的喝水对我们的身体也是非常重要的，能够帮助我们调节血糖，预防糖尿病的发生，新加坡气温常年较高，出汗较多，如果喝水少，机体丢失水分，很容易导致脱水。血液浓缩而变得黏稠，易引发尿路感染、非酮症高渗性昏迷、脑血栓形成、肾前性肾功能不全等险情。所以，糖尿病患者应补足水分，多喝白开水或淡茶水。
口渴的时候，尽量喝白开水、矿泉水或牛奶，避免苏打水、糖分多的软饮料或其他多味饮料。因为所有甜饮料都含有一定的“隐糖”，容易导致血糖猛升，增加糖尿病风险。
美国美国哈佛大学公共卫生学院一项大型研究指出，女性以白开水取代汽水、果汁等含糖饮料，或可帮助预防糖尿病。除了白开水，民众也可以以没有含糖的咖啡、茶取代含糖饮料。
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