男子一家19名亲人遭恐怖分子绑架：“我花了9万美金只救出10人”

据英国广播公司4月8日报道，2014年，“伊斯兰国”恐怖分子袭击了伊朗境内一个小镇，哈立德和妻儿躲过了一劫，而家中其他19名成员则沦为人质。在过去四年里，哈立德向恐怖分子总共支付了9万美元，救出10名亲人。不过，自从“伊斯兰国”组织战败之后，哈立德不能用赎金解救亲人了，整天生活在担忧之中。
去年9月26日，一辆红色卡车驶入位于伊拉克北部库尔德地区的沙尔雅，车里载着16岁的沙伊玛。卡车缓缓开进这个尘土飞扬的小镇，最终停了下来。沙伊玛的家人和朋友马上围拢过来，把她拥入怀里。
沙伊玛被“伊斯兰国”组织控制了三年，如今终于重获自由。她的叔叔哈立德花费了1.6万美元，总算把她赎了回来。
哈立德至今难忘恐怖分子来到辛贾尔镇的那天。2014年8月2日晚上，小镇无人入睡。
哈立德从发电机取出了四升汽油交给邻居。作为交换，他答应搭载哈立德、他怀孕的妻子和六个孩子逃往安全地带。
就在达到辛贾尔山区之前，哈立德意识到，由于匆匆逃亡，自己忘了携带笔记本电脑、几份私人文件和现金。为此，他们从车里出来，讨论怎么回去取回这些物品。
妻子不同意哈立德回去。不过，她最终妥协，让一个儿子折回去取文件。
途中，他的儿子遇到了哈立德的弟弟达希勒。达希勒一家此前耽搁了一会儿，刚刚开始逃离辛贾尔镇。达希勒的一个儿子自告奋勇，愿意和哈立德的儿子共同回到小镇去取文件。这一决定最终救了他们：“伊斯兰国”组织很快抓住了达希勒和他的家人，而这两名年轻人则逃过了一劫。
一路上，他们躲过迫击炮和狙击手的袭击，沿着边境向东北部行驶，终于在24小时后到达沙尔雅地区。
得知弟弟一家人的遭遇，哈立德非常悲痛。达希勒一家和其他辛贾尔小镇居民一样，同为雅兹迪人。这些族人很可能被残害或沦为奴隶。
哈立德说，即使想用资金赎回亲人，他也无法和恐怖分子直接对话。他需要辗转与各个中介“洽谈”，周折非常复杂的中介网络。通常，这就意味着他要与伊拉克和叙利亚境内不同的组织打交道，每个组织都要收取大笔的费用，整个赎回过程要耗费非常久的时间。
尽管由于与人贩做交易并且资金最终会流入恐怖组织，哈立德很可能面临“资助恐怖分子”的指控，他仍不退缩。在他看来，赎回亲人的任务是没有任何商量余地的。
不过，当地政府很清楚哈立德和其他雅兹迪家庭正在进行的“交易”——毕竟，如果他们需要汇钱到叙利亚，首先要从安全部队获得许可。哈立德支付的部分资金也是来源于北部伊拉克政府为此特设的资助部门。
目前，哈立德的弟弟达希勒、他的四个儿子、其中一个儿子的妻子和两个孩子，以及哈立德妹妹来依拉的丈夫都渺无音信。他们很可能惨遭恐怖分子的毒手，也可能在联合空袭中不幸丧生。不过，哈立德还是愿意相信，他们仍困在恐怖分子手里，或沦为俘虏，或被收监入狱，甚至有可能被迫和恐怖分子逃亡避难。
哈立德说：“任何可能都存在着，没有那种可能性是百分之百确定的。”
“即便他们真的遭遇了不幸，我们也应当通过DNA检测确认结果。”
“遭到绑架的人质遇害，可我们并不知道他是谁，这一点非常困难。我希望，即便他们遇难了，我们也要见到尸体。我们需要确认他们真的离世了。”
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