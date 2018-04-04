台湾“星二代”狄莺之子在美私藏1600发子弹 还扬言枪击校园

台湾艺人孙鹏与狄莺的18岁独子孙安佐日前在美国扬言枪击校园，遭当地警方大动作逮捕。警方2日在其住处发现了1600多发子弹和一把9毫米手枪。
据台湾“中央社”2日报道，美国宾夕法尼亚警方日前接获报警称，孙安佐劝告一名同学5月1日不要去学校，因为他当天要“来学校开枪扫射”。由于孙安佐2月就曾带一枚大口径子弹到学校，还在网络分享一段自己戴面具、手持火焰喷射器的视频，警方因此怀疑他计划实施枪击行为，遂于上月26日以恐怖威胁罪名将其逮捕，以避免悲剧发生。尽管孙安佐被捕后否认想枪击学校，表示自己只是跟同学开玩笑，但27日警方却在搜索孙安佐房间时查获包括军用背心、可供弹匣放置的军用背带、有瞄准器的十字弓与7支箭、供步枪弹匣用的装卸支架及一个类似电影中刺客从背后突袭的绞喉装置。
2日，美国警方进一步公布案情进展，在孙安佐的住处找到663发9毫米子弹、425发AK-47步枪子弹、295发AR-15步枪子弹、225发12号径霰弹枪子弹，以及一把孙安佐自行组装的手枪。这批弹药和组装手枪的零件，都是孙安佐去年8月到美国后上网所购，他利用学校配发的iPad上网至少20次，搜寻有关枪械或购买弹药与枪支零件。警方称，这是外国人近几年在学校内发生的最严重的一次违法持枪事件，很显然他不是一个“乖孩子”，“持枪数量之大已经超出了我们的想象”，“基于所有这一切，我们当然认为他会扫射学校”。后续警方会再追查是否有更多人涉入这个案子，国土安全部也将参与调查，以确认是否有共犯。
事件曝光后，狄莺及孙鹏赴美营救儿子，并对外称，孙安佐一直很乖，绝对不会做出伤人的事情，他从小就喜欢搜集武器，梦想成为美国警察，攻击学校的言论也“只是开玩笑”。台“外交部”发言人李宪章3日称，此案已进入司法程序，孙家人也已聘请律师，不多做评论，若家属有需要，驻美代表处会提供必要协助。拥有美国律师执照的律师侯庆辰称，若孙安佐最后被移送到联邦政府，案件的严重程度将升高，“若真的被认定涉犯美国联邦法的‘跨国或跨洲恐怖攻击罪’，最重恐怕会被判入狱10年”。
狄莺在37岁生下独子孙安佐，对他呵护有加。13年前，在贵族学校薇阁中学对面买下豪宅，并砸下千万元台币装潢，让孙安佐接受精英教育，甚至放话到儿子18岁前都要天天接送。她七夕会在房间点蜡烛，与儿子共享红酒看星空“甜言蜜语”。狄莺曾爆料，儿子15岁仍要妈妈陪着睡觉。有次儿子天真问她：“妈妈，如果有人挟持我，叫你吃大便，你吃吗？”狄莺回应：“我吃啊！让我死我都可以，何况吃大便！”
岛内亲子专家吴娟瑜说，男孩成长过程中若母亲给予过多，父亲介入较少，孩子会喜欢用机械、枪支来强化自己；独自远赴海外求学，心里有太多苦闷及愤怒无处宣泄，就会衍生出言语及肢体的暴力。台湾政治大学教育系教授周祝瑛称，孙安佐事件应该让台湾人反思教育中的国际理解。台湾人对国际社会无感，孙家人对美国校园枪击案件毫无警觉，未能及时提醒与管教。新竹市高中生扮演纳粹德国党卫军游行，造成社会哗然与以色列抗议。艺人余天也自爆儿子当年留学时，在就业栏填写“杀手”，惹得母亲飞到学校向校长解释。这些都反映台湾民众缺乏国际理解能力，应该反思与改进。
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