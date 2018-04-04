中马合作建设马来西亚南部铁路项目正式开工

中国和马来西亚两国合作建设的马来西亚南部铁路工程项目３日在马南部柔佛州的昔加末正式开工。马来西亚总理纳吉布和中国国家发展改革委副主任宁吉喆当天共同出席开工仪式。
纳吉布在致辞中表示，该项目实施意义重大，它将极大推动沿线地区的经济发展，创造更多就业机会，马中两国经贸合作也将进一步加强。
宁吉喆表示，作为中马基础设施合作特别是铁路合作的一个重要项目，南部铁路将带动很多马来西亚本地企业和本地人参与。在这一过程中，中国企业将带来先进的技术，这将造福两国人民。
该项目由中国铁建、中国中铁和中国交建三家企业共同承建，根据中国中铁此前发布的公告，项目为金马士－新山双线电气化升级改造米轨铁路，全长191.14公里，设计客运时速160公里，合同金额为89亿林吉特（约合144.7亿元人民币）。
昔加末车站的员工阿兹里告诉记者，本地人盼望铁路升级改造已经很久了，由于单轨的运输能力有限，目前每天只有两趟从新山开出的列车经过这里，且花费时间比较久，因此选择坐火车的人不多。
根据规划，该铁路工程项目预计在2020年完工，届时从新山经金马士再往北到巴丹勿刹的列车将全部实现双轨运行。
近年来，马来西亚开始大力发展铁路交通，除了南部铁路的双线改造，同样由中马两国合作建设的东海岸铁路也于去年开工建设。（新华社）
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