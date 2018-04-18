李显龙儿子写了个APP，全新加坡都在用！

在新加坡，让有车一族颇为头疼的停车问题，自从有了Parking.sg这个APP后，像停车超时，担心被贴罚单等一系列问题，动动手指就能解决。相信不少新加坡驾车人士都用过这款停车软件。
但是，你知道领头开发这个手机应用的人是谁吗？
想不到吧？竟然是李显龙总理和夫人何晶的儿子李鸿毅。原来李公子是妥妥的一枚IT男！
而且不是一般的码农，而是一位领军者。
八卦总理一家与科技的渊源
李显龙是全球仅有的会写代码的政府领导人之一。曾得到了Facebook小扎的特别礼物。为了赞誉他的技术能力，扎克伯格把李总理写的代码蚀刻在一件艺术纪念品上，并赠送于他。
2015年5月4日，李显龙还在Facebook上秀了一下他的“技术肌肉”。他在其Facebook个人主页上贴出一组他亲自编写的复杂程序代码截图，还附上一个指向GoogleDrive的链接，里面包含了这段代码及其输出示例和编译后的Windows可执行文件。
李显龙之所以有此举源于他于2015年4月20日在一个公开演讲中提到他写的最后一个程序是几年前写的C++数独求解器。演讲发表后，有人想要程序源代码，他就在Facebook上贴了出来。
除了自己懂科技，李显龙的孩子们也有学IT的，其中两个都毕业于麻省理工学院，李鸿毅是其中之一，毕业之后在谷歌工作过两年，任产品经理。
后来，李鸿毅加入新加坡公共服务部门，担任政府科技局（GovTech）政府数码服务数据科学署副署长。parking.sg是由李鸿毅所领导的小组开发，是政府科技局（GovTech）的爆料。
打造智慧国家，李显龙亲自为parking.sg打广告
去年8月，李总理这位重量级人物在国庆群众大会上亲自为parking.sg打广告，结果“吸粉”25万。
智慧国的愿景新加坡已经讲了好几年了。李显龙曾在一次演讲中说道：“40年前，获得一个数学学位后，在父亲（新加坡前总理李光耀）的忠告下我继续深造计算机科学。他说这里有未来。后来事实证明，他是对的。”
他指出，IT革命和互联网正对我们的生活造成巨大改变，包括生活方式、习惯、社会规范、人们的交流方式、了解世界的方式。所有的这些对新加坡来说只会是一件好事，因为新加坡处于有利位置，可以利用技术实现一个质的飞跃。
这也是李显龙将智能国家作为目标的原因。
李鸿毅不想从政
李鸿毅不久前曾公开表态不想从政。但是社会各界似乎对李鸿毅从政也有一些期待。祖父和父亲都从政，而且高居总理大位，相信不少新加坡人脑海里都有这么一个联想：李家第三代会不会成为总理呢？
对于领军开发Parking.sg，李鸿毅说：“我们尝试改善人民的生活。这不是为了启动某个项目，也不是为科技喝彩，是为了要用科技，这也是无数方式之一，来改善公共服务。”
去年，李光耀故居纠纷引发家庭内部的争执，李鸿毅在Facebook上公开表态：“不论你们相不相信，我对政治真的没有兴趣。”
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