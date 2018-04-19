中新企业服务大数据平台正式上线

重庆4月18日电，中国和新加坡合作打造的中新企业服务大数据平台18日正式上线，该平台将采用区块链技术，为中外企业提供服务。这是中新（重庆）战略性互联互通示范项目在信息通信领域取得的新突破。
中新（重庆）战略性互联互通示范项目是中国与新加坡继中新苏州工业园、天津生态城之后的第三个政府间合作项目，主要涵盖金融、航空、物流运输和信息通信技术四大重点合作领域。
中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局局长韩宝昌介绍，中新企业服务大数据平台由中国和新加坡两国的大数据企业——重庆誉存科技公司与新加坡DC Frontiers公司联合打造。
重庆誉存科技公司联合创始人陈玮说，该平台将采用区块链技术，推动项目招商、跨境投融资、企业国际贸易等商业合作。平台将对中新两国的全量企业数据资源、中新合作有关支持政策予以整合，向用户提供全面的企业信息查询服务，逐步形成中新企业库、招商项目库、行业政策库、信息资讯库等跨境信息数据库，为两国企业合作提供大数据支持，推动中新两国跨境投融资、贸易的便利化。
据了解，该平台的发展将分为两大阶段，第一阶段利用大数据技术生成企业精准画像，完善企业商业服务，实现企业诚信认证、宏观政策分析、品牌推广等功能；第二阶段利用中新企业数据资源，完善数据结构，优化大数据运算模型，实现企业商务路演、投融资撮合、结算等服务功能，促进中国和新加坡两国开展技术经验、产业资本层面的交流合作。
陈玮说，未来，中新企业服务大数据平台还将推动马来西亚、文莱等东南亚国家的企业加入其中，不断增强对东南亚地区的辐射力。
与此同时，重庆与新加坡企业18日还签约推动两项合作，包括年内把重庆的无人超市开到新加坡，以及将打造服务“一带一路”的跨境贸易物流供应链平台。（新华社）
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