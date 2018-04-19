安倍访美第六次会晤特朗普：两人“密谈”一小时 仅翻译在场

当地时间4月17日下午，日本首相安倍晋三和美国总统特朗普在美国佛罗里达州的“马阿拉歌庄园（Mar-a-Lago）”举行会谈。这也是两国领导人举行的第六次会晤。
安倍此行是为了在韩朝首脑会谈和美朝首脑会谈前，与特朗普协商朝鲜核导问题。
《日本经济新闻网》4月18日报道称，在约2个小时的会谈的前55分钟，两人在仅有翻译的情况下进行了单独交谈。
据报道，安倍表示，“与特朗普单独就朝鲜还有经济问题进行了深入的沟通。在非常重要的问题的认识上达成了一致。”其中，针对朝鲜问题，双方确认了推动“朝鲜以完全、可验证且不可逆的方式弃核”的方针，并就为实现无核化维持“最大限度压力”达成了一致。另外，特朗普应安倍的要求，明确表示将在与金正恩会谈时提及朝鲜绑架日本人问题。
报道称，安倍重视与特朗普的合作也是为了避免日本在朝鲜问题上被抛在一边。迄今为止，安倍是朝鲜的邻国中唯一一个还没有与朝鲜最高领导人金正恩会晤或有计划会晤的国家领导人。
“安倍在某种意义上说有点孤注一掷了。他要确保日本在目前的发展态势中不会被排除在外。现在的这个趋势，先是由韩国总统文在寅发起的，然后特朗普总统决定要搭上这列火车，现在火车要出发了。他（安倍）觉得日本成为局外人了。他要确定日本在朝鲜半岛去核化问题上有一席之地。”日本立命馆亚洲太平洋大学的佐藤洋一郎（Sato Yoichiro）对美国媒体表示。
报道称，特朗普在此次会见中认真聆听了安倍的担忧。白宫国安会亚洲事务高级主任博明（Matt Pottinger）在17日的白宫简报会上说，安倍不用担心特朗普会向平壤让步。他还强调称，“总统非常尊重安倍在区域安全以及朝鲜半岛问题上的看法。”
朝核问题之外，贸易问题也是安倍此行的目的之一。不久前，美国刚把从日本进口的钢铝产品也列为限制对象，而日本是唯一一个没有豁免的盟友。《华盛顿邮报》18日称，特朗普这一系列的举动让日本大为震惊，尽管安倍是在特朗普当选之后首先与特朗普进行了会面的外国领导人，至今已经在各种场合与特朗普会面超过了20次。
在这次会晤中，两人再次秀了一把美日同盟的亲密。特朗普说：“（安倍）晋三与我之间有着非常密切的关系。我们一直在交谈。我想，我们两国的关系比以往任何时候都密切。”安倍则指出，他非常喜欢特朗普的海湖庄园。他表示，特朗普将海湖庄园称为“南方白宫”，并称很多国家领导人都曾要求在这个地方会面。
不过，对于日本非常看重的TPP，特朗普似乎并不买账。他17日晚发布推特称，“虽然日本和韩国想让我们重返TPP，但我不喜欢美国参与这个协定。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost