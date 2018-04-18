李显龙“亚洲蹲”技惊四座 可抗糖尿病 但欧美人怎么也不会！

自从老外们发现了亚洲人干什么事动不动就蹲下之后，就仿佛打开了新天地：“为什么他们干什么都蹲下？”“为什么他们可以这样蹲下？”这简直成了欧美人对神秘东方的一种“蜜汁好奇”。
甚至还有人专门出了一份教程，教欧美人如何摆出最标准的“亚洲蹲”：
1.“双脚分开与肩同宽”
2.“慢慢的蹲下直到你的屁股无限接近脚后跟”
3.“为了保持平衡你也可以把胳肢窝撑在膝盖上”
然而按照教程尝试之后的结果依旧是......败下了阵来。需要强调的是，亚洲蹲的标准姿势是：脚后脚跟完全着地的蹲下，脚跟不可以翘起来。
神奇的是，大部分欧美人都无法做到全部着地，一般人只能做到下面这种欠脚式蹲法。像奥巴马的这种只能算是“美国蹲”吧，哈哈。
再看看咱们亚洲的男女老少，菇凉小伙儿大爷大妈，蹲起来毫不费力啊。
为什么对我们亚洲人像呼吸一样简单的动作，欧美人竟然无法Get到！“亚洲蹲”为什么无法成为“国际蹲”？这已经成了老外内心的一个“不解之谜”。
李显龙：一不小心成为“亚洲蹲”的代言人
前段时间，新加坡总理李显龙“蹲”着上了美媒杂志封面。文章题为：“为什么不是所有人都能亚洲蹲？”竟然用李显龙总理亚洲蹲的照片作为标准范本。
竟然成了教科书式标准“亚洲蹲”，把李总理自己都逗乐了，顺手转发了Facebook。
李总理表示，他说看到自己的照片这么刊登，觉得很好笑也很惊奇，他还傲娇的表示：大多数新加坡人都能做到哦。之后还很学术的探讨起亚洲蹲的奥妙，他表示自己之所以能够蹲得如此自然，蹲得如此气定神闲，那和灵活度是有很大关系滴。
看李总理在美国白宫拍照时，这标准的亚洲蹲。连奥巴马都投来了羡慕的目光呐！！！
老外谈“亚洲蹲”：这动作太逆天！我们真的做不来
对我来说小菜一碟的亚洲蹲对于老外来说到底有多难？还有个金发妹子问：这是不是瑜伽动作……
参与测试的歪果仁会告诉你，他们真的蹲不来……
日前，法国的一个Youtuber网红小哥“钢蛋”专门做了一档节目：为什么外国人不会亚洲蹲？
钢蛋说，他刚开始也觉得这个问题很傻，但是他自己试过之后才发现，这事儿真的没那么简单。
于是，钢蛋和他的搭档铁蛋走上法国街头街头，向法国帅哥美女们发起了挑战。
最初人们都不愿意尝试，但当钢蛋表示将给尝试者每人一个巧克力之后，参与者变得多了起来。但是，他们的表现都惨不忍睹，各种姿势摔倒，各种人仰马翻，甚至有位美女把裤子撑裂了，哈哈哈哈哈
最终，几十个人中，只有一个蓝衣小哥挑战成功，而他表示自己是运动达人，天天锻炼。
完成测试，回到工作室后，钢蛋继续研究“为什么外国人不会亚洲蹲”，他得出的结论是“因为亚洲人都上蹲厕，经常锻炼这个动作。”
嗯~勉勉强强可以解释一部分原因？
还有一些老外蹲不下去竟然帅锅给大腿，说他们蹲不下去因为腿太长！这个解释完全是胡说八道！亚洲人蹲下是因为腿短？开什么玩笑，我们亚洲大长腿蹲下照样毫不费力。而且并非所有的欧美人都有大长腿啊！像是欧洲某些国家的人平均身高和身材比例也没有很好不照样还是很难做到“亚洲蹲”吗？所以身材比例导致欧美人不能下蹲的这种说法，实在是没有根据。
有个比较专业的说法是，白人男性足跟活动度差，而我们更灵活。
亚洲蹲：已成为外国健身论坛上减肥塑形的潮流方式
在外国健身论坛上，神奇的“亚洲蹲” 已经成为一种能够舒筋活络、减肥塑形的潮流方式。
超级男模、健身教练Roger Frampton甚至在首期《时尚》杂志(Vogue)上，发表了题为《坐着为什么会毁了你》的Ted演讲，并表示，对于那些又懒又想变漂亮的女孩子来说，可以每天"亚洲蹲"3分钟。
而英囯广播公司也总结了 "亚洲蹲的神奇好处"：
一：积极休息
累了就蹲一蹲，就像随身携带了个小马扎，随时随地可以休息、放松。而且，坐在椅子上算是一种被动式的休息，蹲着则是一种更加积极的休息方式，需要动用保持良好身姿的所有肌肉。
好处二：大便通畅
从人的生理结构来看，蹲着的姿势，能使消化系统的末端保持自然角度，排便更顺畅、更彻底。
好处三：减肥塑身
有过健身经历的小伙伴肯定知道，深蹲是最能锻炼肌肉群的，而"亚洲蹲"，其实也算是一种深蹲，只是比深蹲更彻底，蹲下、起来，需要调动全身多处、特别是腿部的肌肉，特别对是年轻的肥胖女性，可以锻炼臀部肌肉的力量，所以没事蹲一蹲，当然也有助于减脂、塑形了。
好处四：抗糖尿病
据专家介绍，腿部强壮有助于防止、缓解糖尿病。同样一碗白饭，不同的人吃下去对血糖的影响不同。肌肉强壮的人新陈代谢过程中消耗的糖分更多，而腿部是肌肉最集中的部位。
没想到我们亚洲人这么习以为常的墩姿，居然还有这些隐藏技能。
怪不得老外对“亚洲蹲”执念这么深，毕竟他们很难get到的这个技能还挺特别的~
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