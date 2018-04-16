韩媒称中国泡菜“占领”韩国 韩急出台“泡菜振兴计划”

韩媒称，目前，韩国大部分的餐厅均使用中国产泡菜。
据韩国《亚洲经济》网站报道，世界泡菜研究所12日发布数据显示，2017年韩国从中国进口泡菜规模为27.5631万吨，较前一年的25.3432万吨增长了8.8%。韩国泡菜进口规模从2015年起连续3年呈现增势。
报道称，目前，韩国大部分的餐厅均使用中国产泡菜。世界泡菜研究所去年9月发布的报告显示，韩国泡菜消费量中，进口比重约占35%。餐厅使用的泡菜中89.9%为中国产，进口泡菜价格低廉成最主要原因。
报道称，在“进口泡菜”大举走向韩国人餐桌的形势下，韩国农林畜产食品部12日发布了《泡菜产业振兴综合计划》，力争在2022年以前将国产泡菜比重较2016年提高5%以上。为此，农心畜产食品部制定了6项战略。
韩国政府还将提高泡菜的味道和品质，将采取与标注牛肉等级相似的制度，提高韩国泡菜的竞争力。政府还将加强泡菜原产地的监管，杜绝进口泡菜非法在市场流通。此外，通过加大海外宣传力度，促进泡菜出口。但专家预测，由于中韩两国泡菜价格悬殊较大，因此本次发布的相关战略能否奏效仍是未知数。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost