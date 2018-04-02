世贸总干事警告贸易战危害 称WTO进入“最难时刻”

英媒称，世界贸易组织（WTO）总干事罗伯托·阿泽维多表示，中国与美国之间若爆发完全贸易战，将对“全球经济产生严重影响”。
据英国广播公司网站报道，对于中美之间的贸易冲突，阿泽维多警告，当前全球经济增长面临“迅速”下降的风险。
阿泽维多称，现在是世贸组织最艰难的时期之一。
报道称，上周美国总统特朗普宣布对价值600亿美元的中国商品征收关税。北京方面表示不怕贸易战，但谈判应该保持开放。美国随后表示，“谨慎地希望”两个经济巨头可以就贸易问题达成协议 。
阿泽维多在BBC的节目上称，尽管全球贸易战还没有开始，但全球正看着导致贸易战的第一轮行动。
报道称，本月早些时候，美国宣布对钢材和铝材征收关税，这将影响包括中国在内的许多国家。北京则回应会对多种美国商品征收关税。
阿泽维多表示，贸易战对全球经济造成的损害规模及扩张速度，将取决于贸易战所包含的内容。
“如果仅限于钢材和铝材，这是一回事，如果说是成千上万的产品，那是完全不同的情况，其影响将会有重大的不同。”
但他表示，“没有人认为这是小事情，即使美国政府也是如此。现在双方在进行沟通，正是因为人们意识到这件事的严肃程度，以及它对全球经济的影响。”
阿泽维多说，美国和中国之间的贸易冲突是世贸组织23年来历史上最艰难的时刻。
“鉴于WTO体系所面临挑战的性质，和挑战的来源，现在确实很困难。”他说，“如果不是最艰难的，也是最艰难的之一，这是肯定的。”
但他表示，尽管一些言论称美国希望完全离开世贸组织，目前没有迹象表明会发生这种情况，并且“仍在进行对话，仍在进行谈判”。
“你不想参加战争。”他说，“我们想避免贸易战，所以为避免贸易战我们所能做的一切，都必须在现在这个时间点来做。”
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