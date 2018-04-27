美2019国防预算超7千亿美元 等于其后9国军费总和

马蒂斯向美国参议院军事委员会介绍了美国国防部计划如何使用这笔庞大的经费。这份预算基本上延续了2018年预算的思路，将加快美军海陆空部队的装备更新，提升导弹防御能力，加强侦察与反侦察能力，促进美军科技现代化建设。
美国国防部长 马蒂斯：美国国防部所有的政策、开支和训练，必须服务于提升我们军队的威力，我们不能寄希望于用昨天的理念，用昨天的武器和装备，去赢得明天的战争。
这份预算充分体现了美国国防部在今年年初出台的《国防战略报告》思路，将国防重心放在了大国间军事战略竞争之上，旨在全面提升美国军事能力。
在特朗普政府的推动下，美国国会大幅提升了近两年国防预算的上限。今年3月23号，美国总统特朗普签署了一份1.3万亿美元的政府拨款法案，让美国政府得以正常运转至今年9月30号。就在签字前一天，特朗普还在社交媒体上表示，他还在考虑否决这份法案，因为其中关于移民问题和建边境墙的经费问题都不让他满意。但是考虑到拨款法案还包括了国防部急需的经费，特朗普在最后一刻签署了法案。
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