金正恩：原来跨分界线很容易 我们却花这么长时间

朝鲜国务委员会委员长金正恩走出板门阁，一步一步下台阶，走向韩朝军事分界线。韩国总统文在寅已经等在军事分界线的韩国一侧，金正恩向他快步走了过去，停在了军事分界线的朝鲜一侧。
当地时间4月27日上午9时29分，两人的手握在一起。
按照事先的安排，金正恩将跨过军事分界线，与文在寅在韩方一侧合影。但出乎意料的是，金正恩与文在寅笑着交谈了几句之后，二人又从韩方一侧走回了朝方一侧，再次合影。
9时30分，金正恩与文在寅跨过军事分界线，走上韩方一侧事先铺好的红毯。两名来自一公里外自由村大成洞小学的五年级学生给他们送上鲜花。值得注意的是，两名学生胸前都别着蓝色半岛旗的徽章。
五分钟后，二人共同检阅仪仗队，并向对方介绍了此次会谈己方随行人员。再次出乎所有人意料的是，双方人员一一握手之后，原本应沿红毯走向和平之家的文金二人，在金正恩的建议下，走回了随行人员中间，并临时起意，决定与两方所有随行人员进行大合影。
之后的步骤，则与此前已做好的安排一致。
上午9时41分，二人走入和平之家。金正恩在花名录上签名，并写下“新的历史从现在开始，和平时代站在新的起点”。随后，二人在和平之家一楼再次合影。
10时15分，金正恩与文在寅正式进入此次朝韩首脑会谈的场所——和平之家二楼。
参与上午第一场会谈的，除了金正恩与文在寅以外，还有来自朝方的朝鲜劳动党中央副委员长金英哲、劳动党中央第一副部长金 与正，以及来自韩方的韩国国情院长徐薰、青瓦台秘书室长任钟晳。
“原来跨过军事分界线是这么容易的事情，可是我们却花费了这么长时间。”金正恩看着文在寅，这样说，“我希望今天我们能写下一个新的篇章……希望我们不要再次回到原点。”
他说，此刻有着百感交集的心情，希望双方能齐心协力，对于大家都关心的事情，希望双方能开诚布公地进行讨论，不辜负大家的期望。
他还表示，自己从平壤带了冷面前来，希望文在寅能喜欢。
文在寅表达了同样的心情：“你做出一个大胆勇敢的决定，参加此次会谈……你跨过了分界线，这是创造历史的时刻。从此，分界线不仅仅是分裂的象征，而是和平的象征了……我们为什么不一起做一个大胆的决定带来和平？过去，我们没能对话，今天我们有充足的时间。”
据了解，上午的会谈结束之后，双方进行午餐，随后一同散步、种植代表和平的松树，下午还有第二场会谈在和平之家进行。
今晚，板门店将进行欢迎晚宴及欢送仪式，金正恩夫人李雪主是否参加这场欢迎晚宴，是目前各方关注点之一。
至于双方会谈结果，尚未确定将在何时进行发布。
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