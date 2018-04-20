重庆4月20日电，中新互联互通南向通道海铁联运首批国际中转货物20日在重庆铁路保税物流中心完成报关，并已搭载当日开行的中欧班列（重庆）驶向波兰。这标志着中新互联互通南向通道与中欧班列实现无缝衔接。
中新互联互通南向通道以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃为关键节点，货物从重庆出发通过铁路抵达广西北部湾，再通过海运抵达新加坡等国家，比经东部地区出海节约15天左右，已成为西部地区便捷的出海通道。
中新南向通道（重庆）物流发展有限公司市场部部长李玮介绍，这批国际中转货物是东南亚地区生产的电子产品，此前东南亚的货物都是通过海运抵达欧洲，运输时间长达40天左右。此次南向通道与中欧班列（重庆）实现无缝对接，东南亚货物经重庆铁路口岸，以转口贸易模式抵达欧洲，总运输时间不到20天，大大缩短了企业的物流周期。
“按国际惯例，国际货物转口业务量是评定一个港口是否成为国际枢纽港的重要标志。”中国交通物流协会联运分会秘书长李牧原说，中新互联互通南向通道与中欧班列实现无缝衔接，实现了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的有效闭环，将有力辐射带动中国西部地区开放发展。
自去年9月底常态化运营以来，南向通道铁海联运班列已实现每周双向3班对开，已运营超过130班，内外贸港口已覆盖东亚、东南亚、非洲、美洲、中东在内的45个国家和地区中的82个港口。
李玮说，未来，南向通道将继续推动“欧洲-重庆-广西-东南亚”的国际中转业务，根据客户需要提供更为多样化的物流产品，为“一带一路”注入新活力。（新华社）
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