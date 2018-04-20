30万菲劳将进中国就业，月薪1500美元，杜特尔特笑了，中国网友炸了

菲律宾30万大军将进入中国就业，消息传出，中国网友顿时炸了锅。
近期，在菲律宾盟国科威特打工的菲律宾女佣因不堪虐待或性侵选择自杀。为避免类似悲剧重演，菲律宾总统杜特尔特表示，所有在科威特的菲律宾劳工“都可以回国”。
据新华社26日报道，菲律宾外交部估算，超过25万菲律宾人在科威特工作，其中绝大部分是女佣。
近日，杜特尔特甚至表示，可能要永久性禁止向科威特输出女佣，并将目光转向中国。菲律宾劳工部长28日称，中国可为菲律宾海外劳工提供30万个岗位。
据菲律宾世界日报报道，菲律宾劳工部长贝劳表示，菲律宾和中国签署了一项协议，取消中国对菲律宾籍劳工的限制，并做好准备接纳30万名菲律宾人到中国就业，其中包括10万名英语教师。并规定，菲律宾教师每月工资为1500美元。
看到这，中国网友就炸锅了！“这比高校副教授工资都高呀！”“比副机长工资高……”“比副主任医师高……”“相当于大陆外企白领高管薪资了啊。”
网友@小翼ft表示崩溃：“1500美元？复旦硕士毕业生薪水不如一个菲律宾劳工，要疯了……”
10万教师来抢饭碗，同行表示愤愤不平
@jacky1984_57424：菲籍的英语教师每月1500美元？？约等于9420RMB！！中国有几个中小学教师能够拿到这么高的工资？？？他们都是教授级别？？他们能教出我们不会的词语或句子？？
@毛球：国内必须建立外国人来从事教育行业的准入制度了。我们自己的同胞当老师还要考教师资格证，凭什么一个连一句中文都不会讲的歪果仁，来了就能当老师？工资还比我们自己人高？千万别告诉我当英语老师就可以一句汉语不会讲！
还有网友@m186****1886说：“我还以为她们是来打工的，没想到是来教育人的！”
嗯，这位网友你的关注点还是蛮清奇的~
注意咯，来抢饭碗的不止是老师哦
据贝劳介绍，中国劳工部门也在招聘菲律宾厨师、看护人员、家政服务人员、音乐人士和护士，并补充说，中国家庭现在可以提供给菲劳体面的工资。
“中国的英语教师需求量很大。中国公民都希望他们的孩子学说英语。他们缺乏足够懂英语的老师。家庭需要讲英语的女佣，她们可以辅导孩子学习。”
看到这，网友又着急了：
@Ang1019：“不需要吧！赶明儿小孩子一口菲律宾腔怎么办！现在好歹是中国口音……”
不过有网友就表示这挺好的——
@擦黑起床：“菲律宾人干保姆的都能讲一口流利的英文，还可以给幼儿当英文启蒙老师。”
这时，立马有人反击——
@大罗猫仙：“菲律宾英语口音很重的，启蒙怕是要带进沟里~”
还有更绝的——
@jlmnet： “对于操着一口流利英语的菲佣，你怎么跟她解释你喜欢二姑和不喜欢二姨？怎么解释红烧牛肉和酱牛肉？还有微信，支付宝？做饭能习惯吗？送小孩去补习班怎么整？这不是给自己找麻烦吗？”
这位网友的担忧不无道理啊，哈哈哈~
菲律宾劳工部长贝劳表示，30万菲律宾劳工来中国大陆就业，对中菲双方利好。中国的老龄化人口也在不断增加，也急需有品质保障的看护人员和家政服务人员。贝劳说，所有菲劳都将在北京、上海和其他三个大城市工作。
对此，部分中国网友表示：“我国失业率其实很高的，引进劳工，更会波及就业，中国最不缺的是人。”
@酸枣仁也有长睫毛：为什么？？本国的多少人都没有就业，帮别人解决30万人，而且工资还那么高，那那中国人怎么就业，怎么发工资，为什么要让外国人抢自己国家人的饭碗？？
网友@持剑经商：“中国不需要廉价劳动力！去世界上抢高端人才！”
@bhsxinwu：“有多少国产保姆在待业？”
网友@达人达理反问：“你的英语能和人家比吗？你愿意做住家保姆吗？你能那样遵守职业道德吗？你能烧的一手好菜吗？……国内的保姆不偷吃扒拿就算不错了！”
@临时围观：“菲佣的服务意识专业程度都是国内无法比的。招牌杠杠的，国内你不担心孩子老人被虐，买菜钱被薅羊毛，偷主家东西？来了好，好好调教下当下家政行业了！”
@大汉天子刘邦：“国内一些家政人员技术不行，服务不好，要求还高。与菲也是竞争啊，谁好用谁呗！”
@呜呜火车来：“虽然觉得这事办的不咋地，但是菲佣是全世界公认的NO.1”
@有态度网友：“理性讨论，30万人分散到几个中国千万级人口的城市，还真不算多。而菲律宾的劳动人口，素质我不敢说多好，但服务意识和服务质量，肯定比国内的大多数服务业者好。这样可以刺激行业竞争，提升行业的服务质量，就类似于引进外资企业刺激国内企业一样。一项政策的制定没你们想的那么简单就可以定下来了。”
还有网友@筝无弦 问：“菲律宾输出这么多女佣，国内不会有剩男问题吗？”
网友神回复：“先担心自家的那3000万剩男吧~”
还有网友喊话：“多引进点妹纸吧！”活捉一只单身狗~
还有一位特立独行的网友@不怕输怕书：“如果用30万劳动名额换南海‘和平’，应该值！”
嗯~果然是评论区的一股清流~
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost