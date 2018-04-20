李斯特菌爆发后新加坡对进口澳哈密瓜需求骤降

据新加坡亚洲新闻台4月18日报道，自澳大利亚爆发李斯特菌感染以来，新加坡对从澳大利亚进口的哈密瓜需求急剧下降，澳大利亚的一些水果供应商表示哈密瓜的销售额下降了50%到90%。
报道称，澳大利亚的4位水果供应商均表示，自从发现感染了李斯特菌的哈密瓜在新加坡销售后，新加坡农业食品和兽医管理局(AVA)对这些哈密瓜进行了召回。自此事件发生后，新加坡对哈密瓜的需求大幅下降。
世界卫生组织(WHO)上周表示，澳大利亚李斯特菌的爆发导致7人死亡，在1月17日至4月6日期间，有一位妇女因此而流产。
新加坡卫生部16日表示，新加坡的两名患者感染了疑似澳大利亚爆发的李斯特菌菌株。卫生部表示，其中1人已康复，另1人因不明原因死亡。
AVA表示正与进口商和零售商密切合作，以核实来自澳大利亚的进口哈密瓜的来源，所有受到病菌影响的哈密瓜都已被召回或销毁。
新加坡卫生部还表示：“由于疑似感染李斯特菌的哈密瓜已经被召回，澳大利亚爆发的疫情风险已经减轻，不会再有进一步的健康风险。”
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