特朗普抨击艳星造假新闻 自称与总统有染模特获“谈论权”

外媒称，美国总统特朗普18日指责艳星斯托米·丹尼尔斯发布一张素描画的做法是“彻头彻尾的骗局”。丹尼尔斯说，素描中的男人在7年前曾威胁她不准谈论与特朗普的风流韵事。
据法新社4月18日报道，几周来，丹尼尔斯讲述与特朗普在2006年有过婚外情的故事一直占据着媒体的头条，但特朗普一直一反常态地保持克制，直到今天。
报道称，当丹尼尔斯发布了一张据称在拉斯维加斯的停车场警告她不要谈论二人幽会之事的男子的素描画后，总统第二天便在“推特”上发言了。
特朗普在推特上说：“几年后的一张素描，画了一个不存在的人。这是一个彻头彻尾的骗局，正合假新闻媒体的心意。”
丹尼尔斯的律师迈克尔·阿韦纳蒂将举报素描画中男子身份的奖金从10万美元增加到了13.1万美元。
另据美国《时代》周刊网站4月18日报道，美国传媒公司和《花花公子》前模特卡伦·麦克杜格尔18日达成的和解协议使后者摆脱了一份禁止她谈论与特朗普总统的所谓风流韵事的合同。
报道称，美国传媒公司2016年向麦克杜格尔支付了15万美元，买下了她的故事的独家报道权，但后来却没有刊登。麦克杜格尔3月提起诉讼，要求宣布合同无效，因为她说自己“签合同是被人误导的”。
麦克杜格尔18日在一份声明中说：“我的目的从一开始就是要恢复行使权利，而不是获得任何经济收益，而和解方案正好能达到目的。我很欣慰能够讲述我的故事，我期待能够回归我的私生活，专注于对我来说重要的事情。”
麦克杜格尔说，她在2006年至2007年与特朗普有过10个月的婚外情，那时特朗普与梅拉尼娅已经结婚。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost