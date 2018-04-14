泰国泼水节2天发生1026起交通事故 已致99死

当地时间4月13日，泰国交通部门表示，今年泼水节长假头两天（4月11日到12日），泰国各地共发生交通事故1026起，事故造成99人死亡，1085人受伤，大约共有1500辆摩托车和汽车因司机醉酒被扣押。
据《曼谷邮报》报道，泰国交通部长阿克霍姆（Arkhom Termpittayapaisith）在13日公布了其中的细节。他表示，事故主要原因是酒后驾车和超速。其中，摩托车事故占比79%，而大多数事故发生在笔直的道路上。清莱府报告的事故（38件）和受伤人员（41人）最多。死亡人数最多的省份则是武里南府， 呵叻府和碧差汶府，各有5人。
泰国国家和平与秩序委员会副发言人西里希安·恩加通（Col Sirichan Ngathong）表示，警方和士兵在这两天共起诉38546名交通违规者，没收了醉酒司机的4628本驾驶执照、940辆摩托车和535辆其他车辆。
据悉，泰国泼水节又称“宋干节”，是泰国最重要的节日。节日期间，交通事故率猛增，因此泼水节长假被称为“致命七日”。今年的“致命七日”是11日至17日。
据中国新闻网报道，在去年泼水节“致命七日”中，泰国共发生道路交通事故3690起，导致390人身亡，3800余人受伤。
报道称，为减少今年泼水节期间的交通事故，节前泰国内阁会议专门制定了若干交通管理及事故预防措施，泰国内政部启动了交通意外事故指挥中心。尽管如此，与去年同期相比，交通事故还是略有增加。
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