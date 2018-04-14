韩官方首次开口称世越号或遭潜艇撞击

今年4月16日，是韩国“世越号”客轮船难四周年纪念日。遗憾的是，这起酿成300多人遇难的惨剧，至今也没查清具体的事故原因。不过，最近调查出现一线转机，引发韩国舆论热议。
据韩联社等报道，13日，世越号船体调查委员会开会指出，不排除客轮曾遭受潜艇等外部物体冲击，并计划照此方向开展调查。他们还决定设立特别小组，专门负责此事。不过负责人强调，提出“外力冲击”说，并非意味着这已成定论，而是扩展思路的需要。
值得注意的是，早前有韩媒和学者曾提出过“潜艇撞击”说，但被上届政府的军方一口否认。由此，事故原因的调查方向，只限于研究超载、船体本身结构缺陷等。
委员会表示，“外力撞击”说的依据是，世越号左舷的减摇鳍（减摇装置）偏离50.9度，远远大于最大运转角25度。而且，减摇鳍表面还出现划痕，或因遭受强大外力所致。上述迹象，虽然有可能跟客轮倾覆时触及海底有关，但不排除曾被潜艇等外部物体撞击。
委员会还对船体内的汽车黑匣子进行了调查，根据其拍摄影像，事发时汽车的晃动程度，显示船体遭受50多倍于正常旋转时的冲击力。这也被视为“外力撞击”说的一大依据。
有调查官员说，“减摇鳍被撞的话，很可能是来自水中的物体，并且与世越号方向相同，速度很快。可能是潜艇。”
官方团体“外力撞击”说一出，立即引发网络热议。既有网友提出质疑，也有网友从多种角度分析，欲证实沉船与遭受潜艇撞击有关。还有网友呼吁政府坦诚公开雷达影像等资料，让真相得以大白。
韩国教授：世越号后跟有巨大物体 或为潜艇
2016年12月份，韩国梨花女子大学纳米科学系教授金官默曾表示，从雷达影像分析看，世越号倾覆，或许是因为遭受了潜艇的撞击。
金官默说，从雷达影像上可以看到，世越号后面还有个巨大的物体，当时一直被认为是集装箱。但是经过长时间的调查和研究发现，那个巨大物体是集装箱的可能性很小，应该是一艘潜艇。
他还说，首先，该物体体积很大，远远超过集装箱的体积。而且，世越号在沉船之前已经完全失去动力，随洋流漂动。但是后面的物体却与失去动力的世越号漂流方向不一致，因此，该物体应该是具有动力的。
其次，从当时的雷达影像来看，世越号有过急速转弯。按照一般的物理常识分析，如此巨大的轮船以如此小的半径转弯，实在让人难以理解。所以，唯一可能的解释就是遭受了剧烈的撞击。该教授还表示，除此以外还有许多证据可以证明该物体绝对不是集装箱，而是一艘潜水艇。
就在同一月份，有一部纪录片“世越X”出现在韩国社交视频网站，其主要内容为揭露世越号沉船的真正原因，指出“肇事者”或为韩国海军潜艇，并呼吁：“只有军方公开其雷达影像资料，沉船谜团才能解开。”
不过，韩国国防部随即否认称，事发海域水深为37米，商船和渔船往来频繁，且水流急速，并非潜艇活动区域。而且事发当天，海军并没有在事发海域附近进行作战演练。国防部还强调，对于诋毁和诽谤海军的行为，将通过法律途径严惩造谣者。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost