去日本旅游的注意了 明年起要多掏这笔钱

日媒称，规定从日本出境时不论国籍统一征收1000日元（约合12新元）的《国际观光旅客税法》11日在参院全体会议上表决通过。新法将从2019年1月7日起实施。这是继1992年的地价税之后日本再次新设永久征收的国税。
据共同社4月11日报道，政府提出了到东京奥运会和残奥会举行的2020年实现访日游客增至4000万人次的目标，征收新税旨在确保作为向海外发布信息和地方观光振兴措施等的财源以实现该目标。
报道称，新税的用途规定为“为实现舒适旅行而完善环境”、“提升体验型观光的满意度”和“加强有关日本魅力的宣传力度”等3个领域。2018年度预算中预计实现税收60亿日元（约合0.7亿新元），计划用于采用最新技术的人脸识别关卡等。据估算，实施全年征税的2019年度起税收将达每年430亿日元（约合5亿新元）。
旅客税将通过旅客搭乘飞机、客轮出境时计入票价等方式进行征收。机组或船务人员、过境旅客、不满2岁儿童等不在征收之列。
在海外，澳大利亚向乘坐飞机或客轮出境的旅客征收约5000日元（约合58.6新元），韩国则以出境税的形式向飞机旅客征收约1000日元（约合12新元）。
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