英金融机构疏忽弄丢老兵存款:5000万英镑不翼而飞

英国《明星日报》网站3月28日发表文章称，因英国金融理财机构交易者疏忽，导致英国军人的5000万英镑存款丢失，伦敦警方已经介入调查。这些涉案的廓尔喀族士兵称将他们的积蓄和养老金都投入了伦敦金融公司CWM FX经营的一个基金中，该公司承诺提供每月5%的回报率。
这家外汇交易公司的10名男性和3名女性雇员3年前因涉嫌欺诈和洗钱被捕。
伦敦金融城警方27日说，他们已将卷宗提交给刑事检察院。
在警方的突袭行动后，切尔西足球俱乐部放弃了该公司的赞助，该公司已经停止交易。
警方说，调查涉及欧洲、亚洲和美国。调查人员在各军事基地举行吹风会，鼓励遭受损失的廓尔喀族士兵站出来。
在1947年印度独立之前，这些士兵传统上隶属于英国“东印度公司”陆军下的一个兵团。
根据尼泊尔、印度和英国达成的一项协议，4个廓尔喀族兵团被转移给英国陆军。
廓尔喀福利信托基金鼓励任何认为自己可能成为骗局受害者的人与警方联系。
大约30名投资者对开曼群岛一家为这一骗局存储资金的银行提起了集体诉讼。昨晚无法联系到CWM FX公司的首席执行官安东尼·康斯坦丁努对此发表评论。
伦敦金融城警方的一位发言人说：“此案已提交刑事检察院。我们正在等待他们的决定。”
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